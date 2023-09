Armin Nicoară spune adevărul despre separarea de Claudia Puican! Ce vrea artistul să ştie fanii de la el: „A fost contextul greşit” EXCLUSIV

Armin Nicoară și Claudia Puican sunt un cuplu celebru, iubit și urmărit de o țară întreagă. Cei doi formează un cuplu atât acasă, cât și pe scenă, căci susțin împreună toate evenimentele la care sunt invitați. Saxofonistul și cântăreața trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar anul trecut au spus marele DA în fața ofițerului de stare civilă și-au celebrat momentul printr-o petrecere de vis într-o locație exclusivistă. Nașii de cununie ai cuplului fiind Georgiana Lobonț și soțul său, Rareș. De curând, s-a speculat că Armin și Claudia Puican s-ar fi despărțit! În exclusivitate pentru Playtech Știri, muzicianul a spus adevărul despre zvonurile apărute!

După cum știm, Armin și Claudia sunt de nedespărțit, mai ales că cei doi merg împreună să susțină evenimentele la care sunt invitați să distreze publicul cu muzica lor. De curând, Claudia s-a hotărât că ar avea nevoie de un program mai lejer pentru evenimente, având nevoie și de timp liber. Astfel, sunt nevoiți să se separe un timp pe plan profesional, iar Armin și formația vor căuta o nouă solistă.

În trecut, Armin visa să ajungă fotbalist, căci făcea fotbal de performanță, însă viața a avut alte planuri pentru el. Acum, s-a înscris la ore de tenis și visează să îi calce pe urme Simonei Halep.

”Fac sport, am avut 10 de ani de pauză. Înainte, am făcut 10 de ani de fotbal de performanță. Acum…sunt amețit de cap! După weeked-uri cu evenimente, m-am culcat de dimineață la 7 jumate și la 10 am avut prima oră de tenis de câmp.

Am discutat cu antrenorul să merg măcar o oră pe săptămână. Am zis să mă ocup de tenis, pentru că am văzut că Simona Halep are probleme și nu pot să las așa România…”, a mai povestit cântărețul.