Armata Israelului vs armata Iranului: care este mai puternică și cine deține cele mai periculoase arme?

Forțele de Apărare ale Israelului sunt cunoscute a fi una dintre cele mai echipate armate de pe glob. Bugetul său anual depășește 20 de miliarde de dolari, iar Israelul are, de asemenea, acces la echipamentele de înaltă tehnologie ale Americii. În plus, capacitățile cibernetice ale armatei israeliene sunt, de asemenea, lăudabile.

Iranul are cea mai echipată armată de pe glob

Vorbind despre pregătirile militare, există o retorică agresivă din ambele părți. Potrivit unui raport publicat de The Sun, Iranul este în spatele Israelului în ceea ce privește bugetul de apărare, dar Iranul este cu mult înaintea Israelului în ceea ce privește numărul de trupe active.

Potrivit raportului, bugetul de apărare al Israelului este de 24,2 miliarde de dolari, în timp ce bugetul de apărare al Iranului este de 9,9 miliarde de dolari. Vorbind despre puterea aeriană, Israelul are 612 avioane, iar Iranul are 551 avioane. Cu toate acestea, în ceea ce privește tancurile, Iranul are aproape de două ori puterea Israelului. Israelul are 2200 de tancuri, iar Iranul are 4071 de tancuri.

Iranul este, de asemenea, înaintea Israelului în puterea militară a mării. Israelul are 67 de nave de război, în timp ce Iranul are o flotă de lungă durată de 101 nave de război. În afară de aceasta, Israelul are 43 de mii de vehicule blindate, în timp ce Iranul are 65 de mii de vehicule blindate. Iranul este cu mult asupra Israelului în ceea ce privește numărul de trupe.

