Apelul lansat în miezul nopții de Volodimir Zelenski. Ce le cere oamenilor din întreaga lume să facă astăzi, la o lună de la invadarea Ucrainei de către ruși

Președintele Volodimir Zelenski a transmis în noaptea de miercuri spre joi un mesaj prin care reamintește întregii lumi că, astăzi, se împlinește o lună de când armata Ucrainei opune rezistență atacurilor nemiloase ale rușilor. De asemenea, tot astăzi se împlinește o lună de când Ucraina luptă pentru libertatea Europei. Cu această ocazie, liderul ucrainean face apel la întreaga planetă să protesteze împotriva violenței și a constrângerii libertății cetățenilor. Vizibil afectat de toate evenimentele care au schimba cursul vieții ucrainenilor, Zelenski le cere oamenilor să se alăture acestei cauze eroice și să demonstreze că sunt alături de Ucraina și Europa.

Cu un discurs emoționant, Volodimir Zelenski face apel la solidaritatea oamenilor din întreaga lume, cărora le cere să organizeze proteste împotriva constrângerii libertății. În semn de pace, președintele le cere oamenilor să se alăture în această perioadă Ucrainei, care luptă și dorește să răzbune toate pierderile de vieți omenești și tot dezastrul umanitar provocat timp de o lună de către armata rusă.

Zelenski a vorbit și despre impactul pe care războiul din Ucraina l-a avut pentru întreaga omenire, care a empatizat cu drama pe care o trăeiesc milioane de cetățeni. Sunt oameni care au rămas fără familii, fără case și care se ascund prin subsoluri în speranța că vor scăpa cu viață din acest masacru.

Volodimir Zelenski dă asigurări cu privire la faptul că Ucraina nu a amenințat niciodată securitatea Rusiei. În plus, acesta dorește ca pacea să învingă în fața războiului pentru ca soldații ucraineni să nu mai fie nevoiți să moară pe câmpul de luptă.

Președintele Ucrainei a reamintit că planul lui Putin de a invada Ucraina a eșuat în primele două zile, iar ceea ce se întâmplă acum este o negare a îngrângerii. Acesta a descris în termeni duri strategiile murdare ale lui Putin de a încerca să câștige cu orice preț acest război.

Every evening Ukraine’s President #Zelenskyy addresses his nation. Tonight for the first time, he did it in English. Calling on people everywhere to show their solidarity „Come out of your offices and homes, show your support to the Ukrainian people” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/iJaRQlvWnF

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) March 23, 2022