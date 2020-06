Apel disperat către cetățeni. O româncă însărcinată, în comă după ce s-a infectat cu COVID-19. Destăinuiri cutremurătoare. Video

Clipe de coșmar trăite de Andreea, o viitoare mămică care a fost testată pozitiv cu COVID-19. Tânăra era stabilită în Londra atunci când a aflat cumplita veste. În ciuda pericolelor anunțate de autorități, femeia a dezvăluit că nu a crezut niciodată că acest virus poate fi atât de periculos.

„N-am mai crezut în el și am zis că: dă-l în colo că nu se ia așa ușor”

Andreea Tudose povestește că imediat după ce a fost testată pozitiv, starea sa s-a înrăutățit. Medicii au fost nevoiți să îi facă cezariană și să-i inducă starea de comă. De atunci, viața Andreei era pusă sub semnul întrebării. Femeia și-a văzut pentru prima dată fetița abia după o săptămână, iar în acel moment a simțit că s-a născut pentru a doua oară.

Norocoul româncei a fost acela că a fost diagnosticată cu COVID-18 când sarcina era în lună mare și copilul a putut fi salvat.

Din fericire, fetița a fost testată negativ, aflându-se în afara oricărui pericol. Fiind marcată de momentele de cumpănă prin care a trecut, Andreea a dorit să țină un jurnal video de pe patul de spital, moment în care a povestit cum s-a luptat pentru viață după ce virusul ucigaș i-a pus viața în pericol.

Ea a făcut apel la oamenii neîncrezători în existența acestui virus, rugându-i să se protejeze pe ei și pe cei dragi.

”Este groaznic COVID-ul. Nu este doar o răceală! O să vedeți că există! Nu e adevărat că nu există. Și poți avea forme foarte grave! Vă rog din tot sufletul meu. Dacă aveţi persoane pe lângă voi vulnerabile, gravide, cu inima, bătrâni nu îi puneţi în pericol sub nicio formă. Este groaznic virusul ăsta dacă ai imunitatea scăzută”, a povestit Andreea.

Cum a contactat virusul

Potrivit declarațiilor femeii, aceasta a contactat virusul la o petrecere, neprotejându-se corespunzător și intrând în contact cu un număr mare de oameni. Mămica a mai povestit cum soțul său a fost trezit la 7:30 dimineața pentru a-l anunța că este tătic, dar nu se știe dacă va mai avea și soție.

”Eram în comă. L-au trezit pe Dănuț, pe soțul meu, la 7.30 dimineața și i-au zis că este tătic și că soția lui are 50 – 50% șanse. Au urmat niște zile în care nu au știut de mine. Pentru că eram intubată și nu știau dacă o să trăiesc sau nu”, a mărturisit aceasta cu lacrimi în ochi.

Andreea a povestit că la început a fost speriată de virus, dar ulterior s-a obișnuit cu ideea supraviețuirii cu virsul și a mai renunțat la măsurile de prevenție.

„Eu am început cu soţul meu, la modul că se ducea la cumpărături, se dezbrăca în faţa uşii, se spăla foarte strict până la un moment dat când am început să mă învăţ cu ideea şi să citesc tot felul de lucruri şi să zic „hai mă că nu e chiar aşa cine ştie ce”. Trebuia să stăm izolaţi, am greşit. Trebuia să stăm acasă la noi. Să ni se nască copilul. Acum sunt bine şi fetiţa a început să ia în greutate”, a concluzionat Andreea, potrivit Știrile PRO TV.

Vezi jurnalul video în care tânăra a povestit experiența cumplită: