Apare o nouă monedă în România. BNR a făcut anunțul chiar acum, iar valoarea ei nu este de neglijat

Numismații români așteaptă cu entuziasm data de 2 martie, când Banca Națională a României va lansa o emisiune specială de monede din aur, cu tema „Istoria aurului – Obiecte de orfevrărie romană târzie descoperite la Carsium”.

Cum arată noua monedă

Moneda are o valoare nominală de 10 lei, are o formă rotundă, diametrul – de 13,92 mm, greutate de 1.224 g și are cantul zimțat. Pe avers este reprezentată o fibulă și un inel din aur din inventarul de obiecte de orfevrărie romană târzie de la Carsium (Hârșova de azi), inscripția în arc de cerc „ROMANIA”, valoarea nominală de 10 lei, anul de emisiune – 2020 și stema României.

Pe revers sunt reprezentate bijuterii din aur din inventarul de obiecte de orfevrărie romană târzie, descoperit la Carsium și inscripțiile în arc de cerc „ISTORIA AURULUI – ORFEVRĂRIE ROMANĂ TÂRZIE” și „CARSIUM”.

De unde poți s-o cumperi

Monedele sunt ambalate în metacrilat transparent și sunt însoțite de broșuri de prezentare redactate în română, engleză și franceză. Pentru această emisiune s-a imprimat un tiraj de 1.000 de monede din aur. Monedele se vând cu 480 de lei și au putere de circulație pe teritoriul României. Moneda va putea fi cumpărată prin sucursalele regionale București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș ale Băncii Naționale a României. Monedele pot fi rezervate pentru cumpărare pe site-ul Băncii Naționale a României.

Luna aceasta, BNR a onorat împlinirea a o sută de ani de la inaugurarea Operei Române din Cluj, aprobată prin Înalt Decret Regal, printr-o emisiune specială de monede. Moneda e confecționată din argint. Pe avers are clădirea operei și valoarea nominală de 10 lei, iar pe revers este reprezentată sala de spectacole și anul înființării. Monedele costă 395 de lei și pot fi cumpărate de la sucursalele regionale ale BNR. Bine de știut, Opera Română din Cluj e primul teatru liric din România și este una dintre instituțiile culturale de primă-mărime din Europa. A fost fondată în 18 septembrie 1919, iar prima reprezentație a avut loc pe 25 mai 1920.