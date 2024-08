Apar noi detalii despre românca dispărută în Turcia, în timpul unei vacanțe în Istanbul. Dezvăluirea făcută de prietena ei

Ies la iveală noi informații cu privire la dispariția româncei de 39 de ani, în timpul vacanței din Turcia. O persoană apropiată a povestit că femeia trecea printr-o perioadă dificilă, pe plan personal.

Detalii despre femeia dispărută în vacanță, în Turcia

Melania Nicoleta Toma, în vârstă de 39 de ani, a dispărut în timpul unei vacanțe în Istanbul, unde plecase alături de o prietenă. Femeia a fost dată dispărută după ce a ieșit la o plimbare și nu s-a mai întors. Românca și prietena ei se cazaseră în aceeași cameră de hotel, în Istanbul. Pe 17 august, Nicoleta a ieșit la plimbare și nu a mai revenit la hotel. Prietena ei a încercat să o sune, însă avea telefonul închis, astfel că a alertat autoritățile.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, femeia de 39 de ani traversa o perioadă dificilă, după ce în urmă cu doi ani a divorțat de soțul ei. Prietena ei le-a spus anchetatorilor acest lucru, iar oamenii legii încearcă să pună cap la cap detaliile dispariției. Se pare că cele două s-ar fi certat înainte ca românca dispărută să ia un taxi și să plece de la hotel.

Ultimele persoane cu care Melania a discutat la telefon se pare că sunt părinții ei. Femeia le-ar fi spus că se întoarce în țară, însă până în acest moment nu există informații că ar fi trecut granița.

Autoritățile și familia fac apel pentru a o găsi

Poliția și rudele femeii fac apel la oricine deține informații despre ea sau a văzut-o să ia legătura cu anchetatorii. Circumstanțele dispariției româncei sunt neclare în acest moment, astfel că orice informație care le poate da o pistă polițiștilor este utilă.

Melania Nicoleta Toma are 39 de ani și este originară din Câmpulung Muscel, județul Argeș. Are 160 cm înălțime și aproximativ 70 de kg, constituție corpolentă. Românca are părul negru, de lungime medie, și ochii căprui. Autoritățile române colaborează cu cele turce pentru a o găsi pe femeie.

Cei care au informații sunt rugați să sune la numerele de telefon (0746) 632 609, (0752) 081 417, (0721) 144 932 sau să apeleze numărul de urgență 112.