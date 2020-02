Apa din ocean, mai acidă ca niciodată: cât de periculoasă a devenit de la poluare

Un studiu recent atrage atenția asupra consecințelor nivelului de poluare din Oceanul Pacific. Din păcate, aciditatea apei are consecințe devastatoare.

Se știa de mult timp faptul că nivelul de poluare din atmosferă va avea efecte nefaste asupra vietăților din ocean, dar nu se aștepta nimeni ca situația să devină atât de gravă, atât de repede. Din păcate, o nouă analiză a confirmat cele mai triste pronosticuri.

Aciditatea măsurată în Oceanul Pacific, mai precis în zona sa de Nord Est, a devenit atât de ridicată încât a început să dizolve carapacea crabilor. Această particularitate este un semn foarte grav, atât pentru noi ca oameni, dar mai ales pentru viețuitoarele valoroase. Cele mai multe crustacee afectate fac parte din specia crabilor Dungeness și trăiesc în regiunea de coastă, o dovadă în plus a faptului că impactul PH-ului scăzut al apei va afecta și oamenii din regiune.

În contextul în care carapacea lor foarte dură se dizolvă parțial, treptat, crabii vor avea de suferit, iar dispariția lor va avea un impact major asupra economiei din regiune. ”Deoarece crabii sunt deja afectați, trebuie în mod autentic să ne asigurăm că ne dedicăm atenția variatelor componente ale lanțului trofic, înainte să fie pre târziu”. a explicat Nina Bednarsek. Cercetătoarea din spatele proiectului acitvează în cadrul Proiectului de Cercetare a Apelor de pe Coastă din California de Sud.

Rezultatele acestui efort științific au fost publicate luna aceasta în jurnalul științific Science of the Total Environment și a fost finanțat de NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Agenția este specializată pe studiul acidității oceanului și pe modul în care schimarea PH-ului înfluențează viața de pe coasta Oceanului Pacific.

În privința fenomenului care a dus la această situație gravă, totul pleacă de la emisiile de dioxid de carbon din atmosferă. Acestea, pe lângă faptul că reușesc să subțieze stratul de ozon, prin ploaie, afectează aciditatea apei din ocean. Detaliul cu pricina, printre altele, duce la creșterea temperaturii apei din ocean și a salinității. Dizolvarea carapacei la crustacee este doar cireașa de pe tort vizavi de riscurile la care ne expunem.