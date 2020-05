Anunțul zilei pentru pensionari. Pensii mai mari cu 40%. Când s-ar putea majora

În 2020, în România există aproximativ 5 milioane de oameni care încasează de la stat o pensie. În ultima vreme s-a tot vehiculat ideea măririi acestora cu 40 de procente, dar această creștere ar destabiliza bugetul central.

În actualul context nu puține au fost vocile care avertizau că o asemenea creștere al da peste cap toate calculele de echilibarea a bugetului de stat, inclusiv ministrul Cîțu și-a exprimat această îngrijorare, încercând să aducă și argumentele necesare. După ce premierul Orban făcea promisiuni, populiste, pe marginea salariilor, dar mai ales a pensiilor, declarând că sunt bani și că se vor mări, conform calendarului, de la 1 septembrie, primul specialist în finanțe al țării în finanțe, ministrul Florin Cîțu susține că, atât pensiile, cât și salariile din sistemul bugetar, sunt în pericol.

”Se discută despre sustenabilitate și despre echilibrul financiar al României. Toate aceste facturi depind de evoluția economiei. În acest moment, ne permitem ce facem acum. Eu voi prezenta mai multe scenarii în Guvern, dar și riscurile aferente, că uităm de ele și ne afectează pe toți. România este țara cu cea mai mare creștere din UE. Am avut un rezultat economic foarte bun. Ceea ce am făcut până acum a dat rezulate, nu spun eu, ci spun cifrele și specialiștii. Cu prudență și responsabilitate vom acționa în continuare”, a spus Cîțu.

Conform calendarului, de la 1 septembrie ar trebui să se mărească pensiile celor aproximativ 5 milioane de pensionari cu 40%, dar această majorarea, conform președintelui Cosniliului Fiscal, Daniel Dăianu, ar pune în pericol bugetele României pe următorii doi ani. Acelaiși lucru, așa cum relatam anterior, o spune și ministrul Finanțelor. Mai nou are un aliat în persoana ministrului Muncii Violeta Alexandru, care, întrebată despre acest lucru, a evitat să spună cu cât vor crește pensiile. Daniel Dăianu, a mai explicat și un alt aspect, și anume, dacă pensiile ar crește cu 40%, deficitul bugetar ar urca spre 6% în 2021 și spre 7% în 2022.

”Ar fi grozav să creștem pensiile dacă am avea de unde. Arată clar că, din păcate, la orizontul lui 2025 am ajunge cu datoria publică la peste 50% din PIB și în 2030 la 90%. Chiar și pensionarii își dau seama că nu se pot crește pensiile în condițiile care sunt în țară. Avem încasări puține. O asemenea creștere de 40% ar fi ca un detonator, sigur ne-am retrograda și în acest an avem dificultăți cu finanțarea României. Noi am pornit cu deficite mari, externe, noi nu am strâns rezerve în vremurile bune, trebuie ca cetățenii români să câștige mai bine acasă, să nu mai fie migrațiune. Activitatea economică este în declin marcant.”, a spus Dăianu.