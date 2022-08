Anunțul zilei în fotbalul românesc. Florin Bratu a fost dat afară de la naționala U21. Cine este favorit să-i ia locul

Florin Bratu a fost dat afară de la naționala U21. Informația a apărut pe site-ul oficial al Federației Române de Fotbal. Președintele Comisiei Tehnice, Mihai Stoichiță, i-a mulțumit selecționerului, dar nu a oferit nicio explicație pentru motivele care au dus la această despărțire. Luna trecută, oficialii Federației Române de Fotbal au renunțat și la Bogdan Lobonț, selecționerul de la U20.

Florin Bratu nu mai este selecționerul naționalei 21. Oficialii Federației Române de Fotbal au renunțat la el, deși nu a disputat niciun meci oficial. Luna trecută au terminat colaborarea și cu Bogdan Lobonț de la U20, iar în locul lui a fost adus Daniel Pancu. Celor doi antrenori li s-au reproșat rezultatele proaste.

„În vârstă de 42 de ani, Florin Bratu a preluat selecționata U21 în august 2021 și a strâns pe banca acesteia 8 meciuri de pregătire, având un bilanț de 2 victorii, 2 egaluri și 4 înfrângeri”, se spune în comunicatul oficial, care anunță „divorțul” de selecționerul naționalei U21.

Mihai Stoichiță și Florin Bratu au dat declarații prin care au încercat să arate că nu a fost o despărțire cu „scântei”.

„Îi mulțumim lui Florin Bratu pentru întreaga activitate, a preluat echipa națională de tineret într-un moment important, în perioada de pregătire a unui Campionat European de mare impact pentru această generație, pentru fotbalul românesc, și, în ciuda unor rezultate mai puțin bune, consider că a reușit să implementeze multe lucruri pozitive în mandatul său.

Chiar dacă drumurile noastre se despart momentan, sunt sigur că Florin va rămâne unul dintre marii susținători ai tricolorilor pe mai departe. Îi urez mult succes în carieră, pentru că știu că este un antrenor talentat care poate influența în bine cariera multor jucători!”, spune Mihai Stoichiță în comunicatul de pe site-ul FRF.

„Sunt fericit pentru că am avut onoarea de a reprezenta din nou România. Este foarte greu de reprodus în cuvinte emoția și energia pe care o ai atunci când ți se cântă imnul României. Am avut parte de un drum și o experiență frumoase, cu care mă voi mândri mereu. Le mulțumesc jucătorilor pentru cum au răspuns prezent la convocări și pentru modul în care am lucrat împreună.

Avem o generație extraordinară, cu foarte mult potențial, și care cred că ne va reprezenta cu succes la turneul final. Mulțumesc suporterilor, ei sunt motorul cel mai important al echipelor naționale și mă bucur că le-am simțit căldura și încurajările la fiecare partidă.

Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc staff-ului pentru colaborare și pentru energia pe care a pus-o la dispoziția echipei naționale”, a spus și Florin Bratu.