Anunțul trist făcut de Smiley, după luna de miere cu Gina Pistol. Ce s-a întâmplat după 10 zile: ”Am o veste proastă”

După nunta de poveste pe care au avut-o, Smiley și Gina au petrecut clipe specile în luna de miere. Dar se pare că, la întoarcerea din vacanță, Smiley a dat o veste șoc, cu care și-a întristat fanii.

Timp de 10 zile, Smiley și Gina au pășit încrezători pe meleagurile exotice și pline de istorie din sudul Franței. Aici, cei doi soți au vizitat locuri bogate în istorie, au gustat din preparatele tradiționale, dar au mers și în cele mai luxoase locuri din Franța. Cazați la un hotel de lux, cu o plajă cunsocută de vedetele de la Hollywood, trăiau visul copilăriei lor. Cam așa a arătat luna de miere a celor doi, semn că, Smiley are gusturi rafinate și nu contează banii, atât timp cât el și frumoasa lui soție sunt fericiți.

Artistul a ținut să împărtășească fiecare moment unic și cu fanii săi. Smiley și-a luat fanii cu el în toate destinațiile pe care le-a vizitat în luna de miere. Acest lucru i-a bucurat foarte mult pe fani, pentru că au putut să fie prezenți așa, în mediul virtual, la bucuriile din viața celor doi.

Gina și Smiley parcă nu voiau să se mai întoarcă în România, simțeau că acolo le e locul și că merită să mai trăiască acea experiență unică. Dar, din păcate, gata cu distracția, Smiley și iubita lui soție au revenit în România, iar fanii au fost triști, pentru că artistul nu a mai împărtășit cu ei drumul spre casă. E greu, după 10 zile în care fanii păreau că trăiesc alături de cei doi, acum au rămas fără notificarea care le însenina ziua.

Aflând asta, Smiley nu a întârziat cu un răspuns. Cântărețul le-a explicat urmăritorilor săi cum au stat lucrurile.

”Pentru cei care încă mai așteptau filmulețe din vacanță, am o veste proastă, tocmai ne-am întors, suntem acasă. N-am făcut și drumul spre întoarcere, pentru că eram prea triști că am plecat. Să știți că a fost foarte frumos, ne bucurăm foarte tare că v-ați uitat la aventurile noastre. O să mai facem, sper, nu știu, dar o singură părere de rău am. Bă, cât am stat zece zile în Franța, n-am mâncat și eu «une omelette du fromage» (n.r. omletă cu brânză), dar a zis Gina că-mi face, așteptăm rețete”, este mesajul transmis de cântăreț pe pagina sa de Instagram.