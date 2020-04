Anunțul promt de la la climatologi. Ce ne așteaptă după valul de aer rece. Prognoza pentru luna mai

Speaciliștii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie au emis prognoza pentru luna mai. Cum va fi vremea în perioada următoare și ce ne așteaptă după valul de aer rece pe care-l vom resimți?

Luna aceasta nu ne-am depărtat prea mult de la temperaturile normale perioadei în care ne aflăm, lucru care este valabil pentru majoritatea lunii următoare. Roxana Bojariu, meteorolog din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie anunță că extremele au început să se accentueze odată cu încălzirea globală pe care o avem deja la cunoștință de mult timp. Mai va fi o lună ploioasă, alături de fenomene obișnuite primei luni de vară. Acest lucru se va petrece după ce va trece valul de aer prognozat în perioada aceasta. Amintim că specialiștii au indicat o scădere mare a gradelor din termometre în săptămâna 14-17 aprilie în toate zonele din România. După zilele specificate, totul va reveni la normal.

Vremea în București, schimbată radical

”Din păcate, deși efectele sunt foarte semnificative, ele durează puțin. Când vorbim de sute de ani din perspectivă climatică, nu mai contează dacă nu sunt susținute pe perioade mai mari. Noi nu am restructurat economia mondială, nu am schimbat nimic, după criză ne vom relua activitatea. (…) Cred că e mai degrabă un mod prin care să încercăm să trăim și să muncim mai aproape de natură. Am putea să nu ne mai aglomerăm spre serviciu, funcționează munca de acasă, Skype-ul, ne-ar putea ajuta pe viitor”

Roxana Bojariu, meteorolog ANM (Sursa: Digi 24)