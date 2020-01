Anunțul lui Kate Middleton și al Prințului William, care va schimba lumea. Ce se va întâmpla, de anul acesta

În întreaga lume se duce o bătălie pentru remedierea problemelor climatice. Specialiști de pe tot globul au tras de-a lungul timpului semnale de alarmă asupra acestui aspect, acestora aăturându-se personalități din lumea politică, artistică și nu numai. Semnale de alarmă au fost trase de multă vreme, din păcate cei în măsură să facă ceva pentru salvarea noastră, a tuturor, fac foarte puțin.

Anunțul lui Kate Middleton și al Prințului William, care va schimba lumea

În acest context vine și anunțul celebrului cuplu regal care a anunțat un premiu global pentru găsirea soluțiilor la problemele climatice, promițând „un deceniu de acțiuni pentru repararea Pământului”. Cinci câștigători vor primi premiul Earthshot în fiecare an între 2021 și 2030. Premiul în bani va fi destinat persoanelor sau organizațiilor care vin cu soluții la problemele de mediu. Prințul William a spus că lumea se confruntă cu o „alegere marcantă” de a continua „daunând iremediabil” planetei sau „a conduce, a inova și a rezolva problemele”. Anunțul a fost făcut într-un videoclip relatat de Sir David Attenborough postat pe rețelele de socializare.

We’re excited to announce #Earthshotprize, a decade of action to repair the earth. Will you help us solve earth’s greatest problems? pic.twitter.com/AjoCjUZKBj — TheEarthshotPrize (@EarthshotPrize) December 31, 2019

Ce se va întâmpla, de anul acesta

Radiodifuzorul veteran și naturalistul a declarat că premiul va fi acordat „vizionarilor recompensați în următorul deceniu pentru că au răspuns la marile provocări ale timpului nostru”. Premiul urmează să se lanseze oficial mai târziu în 2020 – un an care va vedea și Convenția privind biodiversitatea din China în februarie și Conferința COP26 privind schimbările climatice de la Glasgow în noiembrie.

Vor fi anunțate o serie de provocări, care vizează găsirea a cel puțin 50 de soluții pentru „cele mai mari probleme ale lumii”, inclusiv schimbările climatice și poluarea aerului. Premiul a fost consultat peste 60 de organizații și experți. Acesta va fi inițial condus de The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge, dar ar putea deveni o organizație independentă. Palatul Kensington a spus că va fi susținut de filantropi și organizații. Există mai mult decât un pic de zgomot în jurul acestui proiect; Palatul este încrezător că are genul potrivit de oameni implicați și nu este timid de ambiție.

„Un nivel masiv de ambiție” pentru a fi precis – „cel mai mare angajament pe care l-a asumat vreodată ducele”.

Există o mulțime de premii internaționale și evenimente de premiere în rețea. A face acest lucru special și a-l menține special va fi o provocare. Ducele aduce strălucirea ciudată a regalității. Însă rețeaua globală de suporteri va fi critică pentru profilul internațional al premiului. Reprezintă un alt nivel de expunere pentru Prințul William; De asemenea, îl face să facă parte mai degrabă formal dintr-un grup a cărui credință în necesitatea cooperării internaționale urgente pentru schimbările climatice nu este împărtășită de toată lumea.

Provocările vor fi desfășurate în 2020 și apoi se vor reînnoi în fiecare an, timp de un deceniu – pentru a stimula spiritul cursei către lună, dar de data aceasta în slujba pământului. Numele premiului este inspirat de „Moonshot” al fostului președinte american John F Kennedy – când a stabilit un obiectiv în 1961 pentru a ateriza astronauții americani pe Lună înainte de sfârșitul deceniului.