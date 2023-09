Anunțul făcut de Valentina Pelinel după 5 ani de căsătorie cu Cristi Borcea. Chiar azi e ziua aniversară EXCLUSIV

Valentina Pelinel și Cristi Borcea au demonstrat că iubirea este mai presus de orice, iar proba timpului este dovada că au reușit să aibă o familie fericită, cei doi fiind părinții a trei copii: Milan, Rania Maria și Indira Maria, fostul acționar de la Dinamo mai având alți 6 copii din căsătoriile anterioare. Astăzi, celebrul cuplu aniversează 5 ani de la nuntă, care a avut loc în secret, în Ungaria, fix în anul în care Cristi era eliberat din închisoare.

Povestea de dragoste dintre Valentina Pelinel și Cristi Borcea poate fi demnă de un scenariu de film. Și asta pentru că în 2014, manechinul îi promitea iubitului ei faptul că îl va aștepta să iasă din penitenciar, omul de afaceri fiind condamnat, la acea vreme, în dosarul Transferurilor de jucători. A urmat o perioadă complicată pentru amândoi, în care nu le-a fost deloc ușor să stea departe unul de celălalt.

Afaceristul a povestit ulterior că toți cei 3 copii ai lor au fost concepuți în permisii, semn că nu s-au abătut de la planul stabilit inițial. Vara lui 2018 a fost momentul când cei doi s-au reunit ca familie, o dată cu eliberarea lui Cristi. Fostul acționar de la Dinamo a specificat că mariajul cu Valentina va fi ultimul, ceea ce s-a și întâmplat. Și-au oficializat relația la Primăria Voluntari pe 12 septembrie 2018, devenind soț și soție în acte.

Ultima zi din septembrie are o semnificație specială pentru povestea lor de iubire, întrucât au ales să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Au ales să celebreze cel mai fericit eveniment din viața lor departe de țară și să se cunune religios la Budapesta, orașul în care locuiesc nașii lor: Irina Nicolae și Marius Vizer. Astăzi, soția lui Cristi Borcea a publicat pe instagram câteva fotografii din ziua nunții.

De atunci, în fiecare an, soții Borcea și-au făcut obiceiul de a celebra fericitul eveniment în cerc restrâns.

Încă de când i-a cunoscut pe ceilalți copii ai soțului ei, Valentina Pelinel a reușit să aibă o comunicare bună cu ei, datorită firii sale joviale și a blândeții care o caracterizează. De-a lungul timpului, soții Borcea au bifat multe vacanțe alături de toți cei 9 copiii ai afaceristului. Mai mult, Pelinel a demonstrat că nu a atras-o statutul financiar al lui Cristi Borcea, drept dovadă au separare de bunuri.

“Vrei să știi care e adevărul? Că asta nu am spus niciodată public? Noi avem separare de bunuri. Eu nu sunt în relația asta pentru bunurile soțului meu. El ne creează toate condițiile, și mie, și copiilor, nu am ce să îi reproșez, nu ne lipsește absolut nimic, dar ce e între noi nu se rezumă la bani”, a dezvăluit Valentina, în discuția cu Nasrin”, a povestit Valentina pelinel în podcastul realizat de fina ei, Nasrin Ameri.

Tot în cadrul podcastului Ameritat cu Nasrin, Valentina Pelinel a explicat alegerea făcută, chiar dacă nu a fost una ușoară.

“Eu deja eram un model de talie internațională cunoscut. Că produceam bani nu e un secret. E normal ca la nivelul ăla să produci bani. Aveam un apartament la New York și aveam o vârstă la care, fără copii, puteam să fac ce vreau.

Iar omul pentru care am ales să fiu aici era într-o situație dificilă, despre care eu știam, și m-a prevenit că nu o să fie ușor. Păi dacă eu alegeam calea ușoară, nu eram eu în avion la New York? Ce îmi lipsea? Dar mie mi-a lipsit el. Pe el l-am vrut. Și am sacrificat tot și nu am greșit”.