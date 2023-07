Anunțul făcut de francezi în privința Simonei Halep. Când s-ar putea întoarce pe teren

Simona Halep este unul dintre cele mai cunoscute nume din ultimii zece ani din circuitul WTA. Ea este implicată într-un scandal de dopaj, după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022. În așteptarea verdictului, francezii au făcut un anunț care îi dă speranțe Simonei Halep cu privire la revenirea sa pe teren.

Simona Halep (31 ani) a fost audiată în cazul de dopaj, la sfârșitul lunii iunie, de un tribunal independent de la Londra, iar acum așteaptă verdictul de la Sports Resolutions. Ea a fost depistată dopată cu roxadustat, la US Open 2022, unde a fost eliminată în primul tur.

Fost lider mondial și câștigătoare la Roland Garros și Wimbledon, Simona Halep este suspendată provizoriu. De la această veste teribilă, ea a negat întotdeauna că ar fi luat vreo substanță interzisă. ”Nu am consumat niciodată, în conștință de cauză, cel mai mic produs interzis. Dopajul nu face parte din lumea mea, valorile mele sunt cele ale unui sport sănătos”, spunea ea pentru Tennis Majors, în urmă cu două luni.

Presa din Franța a comentat situația în care se află Simona Halep înaintea primirii verdictului în cazul de dopaj și jurnaliștii de la Le 10 Sport susțin că nu există nici cea mai mică șansă ca tenismena să se fi dopat.

După luni de întrebări și audieri amânate, Simona Halep se află pe lista preliminară pentru a juca US Open, ultimul Grand Slam al anului, semn că ar putea reveni foarte repede în competiție. Turneul se va desfășura în perioada 28 august – 10 septembrie.

În așteptarea unei decizii de la Sports Resolutions, Simona Halep a publicat un clip în care arată că se antrenează intens. Ea se pregătește pe terenurile de la Stejarii Country Club.

I’ve seen a lot of people being negative, saying that the news must be bad if they haven’t announced the decision by now. But here I am seeing Simona post this today and happy to see she is keeping hope alive like I am. You don’t post a video like this if you belive your tennis… pic.twitter.com/nwB0L1OSJ5

— Romanian Tennis (@WTARomania) July 19, 2023