După cum bine se știe, Spania este una din importantele atracții turistice, iar Barcelona, unul din principalele orașe vizitate de mii de turiști. Numai că, recenta modificare majoră adusă de autorități îi va băga pe turiști în ceață.

Autoritățile spaniole se plâng de turismul excesiv în Barcelona

Într-o țară ca Spania, care a ajuns pe primul loc în topul investitorilor hotelieri, orașul Barcelona este unul dintre acele orașe care, la prima vedere, pare aproape perfect, situat pe marginea Mediteranei, cu o climă superbă, este suficient de mare pentru a avea multe lucruri de făcut, dar suficient de mic pentru a nu fi copleșitor, iar bulevardele sale mărginite de palmieri și străzile din spate pietruite sunt pline de arhitectură glorioasă.

În timp ce doar 1,6 milioane de oameni sunt suficient de norocoși pentru a numi Barcelona acasă, mult mai mulți aleg orașul ca destinație de vacanță, aproape 32 de milioane în fiecare an, de fapt.

Deși ai putea crede că numărul mare de turiști care vizitează orașul este un lucru bun, în realitate lucrurile stau puțin altfel, sau cel puțin pentru autoritățile spaniole care se plâng de turismul excesiv în Barcelona.

Modificarea majoră adusă de autorități cu Jocurile Olimpice din 1992, a pus orașul pe harta turistică

Barcelona poate fi astăzi orașul de referință al Spaniei, dar acesta este un fenomen relativ nou. În timp ce hotelurile și stațiunile au început să apară de-a lungul Coastei în anii 1960 și 1970, abia când Barcelona a găzduit Jocurile Olimpice din 1992 orașul a apărut cu adevărat pe harta turistică.

Orașul portuar industrial și degradat a suferit o renovare foarte necesară, astfel că și-a îmbrățișat linia de coastă mediteraneană, a importat nisip pentru a crea noi plaje în locul docurilor urâte, iar turiștii au început să sosească în mod corespunzător.

O parte din atractivitatea turistică a Barcelonei este inerentă, având în vedere locația, clima, bucătăria și cultura relaxată.

În Barcelona, din 1990 până în 2017, 2,7 milioane de turiști

Însă alte aspecte au fost mult mai mult proiectate de guvernul local și de consiliul de turism, care au petrecut ani de zile cerând tot mai mulți vizitatori, în ciuda lipsei evidente de capacitate a orașului care avea să intre în lista cu cele mai vizitate orașe din lume în 2022.

De exemplu, Barcelona are cel mai mare port din Marea Mediterană, ceea ce o face un loc de primă mână pentru vasele de croazieră uriașe. În 1990, doar 115.000 de pasageri de croazieră au sosit în Barcelona. Până în 2017, această cifră a ajuns la 2,7 milioane, sosind într-unul dintre cele nouă terminale de croazieră.

Orașul a fost portul de origine pentru Allure of the Seas în 2015, la vremea respectivă cea mai mare navă de croazieră din lume, cu o capacitate maximă de puțin sub 6.500 de pasageri. Iar în 2019, Barcelona, alături de Palma, a obținut nedoritul titlu de cel mai poluat port din Europa.

Modificarea majoră adusă de autorități îi va băga pe turiști în ceață

Dacă în 2017 erau aproximativ 2,7 milioane de turiști, acum vorbim deja de o cifră 2,6 milioane de turiști pe lună, ceea ce ridică numărul total, așa cum precizam, la 32 de milioane de oameni anual, iar Revista TIME l-a inclus în lista obiectivelor pe care trebuie să le vezi. Din acest motiv, de altfel surprinzător, modificarea majoră adusă de autorități îi va băga pe turiști în ceață.

Concret, autoritățile din Barcelona au decis să elimine traseul de autobuz turistic de pe Google Maps pentru ca localnicii în vârstă să poată găsi un loc, iar locuitorii susțin că această manevră a făcut imediat diferența pe un serviciu în care înainte se chinuiau adesea să găsească un loc.

„Am râs când am auzit prima dată ideea, pentru că părea absurdă și inutilă Dar acum suntem uimiți pentru că măsura chiar este eficientă. Înainte era atât de plin încât localnicii nu puteau urca toți, iar uneori oamenii cu bastoane erau lăsați să aștepte următorul autobuz.”, spun localnicii în vârstă din Barcelona.

Autobuzul cu numărul 116 este un microbuz cu o capacitate de doar 20 de pasageri pe străzile înguste din cartierul Gràcia din Barcelona, iar în ultimii ani, a devenit saturat de turiști cu rucsacuri în spate, deoarece oprește la Park Güell, un punct de reper proiectat de arhitectul Antoni Gaudi.

După ce numărul turiștilor a crescut, Primăria Barcelonei a mărit frecvența serviciului, dar locuitorii s-au plâns în continuare că adesea nu reușesc să găsească un loc.

În ceea ce privește modificarea majoră adusă de autorități, Consilierul Albert Batlle a declarat la începutul acestui an că primăria a decis să „elimine autobuzul din căutările de rute și din alte instrumente de internet”, precizând că scoaterea autobuzului 116 din serviciul de rute recomandate de Google Maps a făcut o diferență dramatică peste noapte.