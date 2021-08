Anunț major pentru toți pensionarii care au nevoie de aceste acte. Violeta Alexandru a făcut anunțul

Fostul Ministrul al Muncii, Violeta Alexandru a vorbit astăzi despre noi reglementări ce privesc direct pensionarii din România. Fostul ministru spune că există în acest moment un proiect legislativ menit să-i ajute pe români. Proiectul face referire la cei care au nevoie de adeverințe de la casele de pensii ce posedă actele unor întreprinderi desființate de-a lungul timpului.

Fostul Ministrul al Muncii, Violeta Alexandru, acum deputat din partea PNL, declară că este în continuare interesată de ce se întâmplă cu pensionarii din România. În acest sens, spune domnia sa, a înaintat în Camera Deputaților un nou proiect de lege menit să-i ajute pe pensionarii din România.

Înaintea de remaniera guvernamentală, Violeta Alexandru avea deja pe agenda sa de lucru mai multe măsuri care ar fi trebuit să vină în întâmpinarea acestei clase sociale. Din păcate nu a mai apucat să facă acest lucru ca ministru, dar poate ajuta, mai spune Violeta Alexandru, din postura de deputat.

Din postura de deputat, a depus un nou proiect legislativ în Camera Deputaților. În declarațiile din această seară, Violeta Alexandru a explicat despre ce este vorba și care va fi menirea acestui proiect, în cazul în care va fi votat în plenul Camerei Deputaților.

„Prin această inițiativă, se are în vedere şi respectarea dreptului societăţilor care au preluat arhivele să îşi acopere costurile necesare. Statul a eşuat când se ocupa de acest lucru. Este dreptul oamenilor să se ducă la societatea comercială care are are obligatia sa afiseze pe site de la ce firma au preluat arhiva. Merg și li se elibereaza adeverinta, iar costurile trebuie suportate de stat.

„Propunerea legislativa mai are prevăzută în afară de această obligație și eliberarea adeverințelor într-un anumit termen, până la care casele de pensii să suporte aceste costuri, același lucru și Arhivele Naționale. Sunt mai multe prevederi care să ușureze viețile oamenilor”, a mai spus Violeta Alexandru la Realitatea PLUS.