Anunț major despre prețurile la gaze pentru 2022. Vestea care îi va bucura pe români

Dacă până acum mai exista o speranță ca prețurile la gaze și energie, fie să scadă, fie să se găsească o modalitate de fi echilibrate, pe fondul escaladării situației din Ucraina, lucrurile tind să se schimbe, și nu în bine. Cu toate astea, copartenerii de la guvernare, PSD, prin vocea liderului de partid Marcel Ciolacu, dau asigurări că prețurile vor rămâne plafonate pe tot parcursul acestui an. Dar, situația este volatilă, și cum o mare parte din gazele naturale din Europa vin din Rusia, prețurile ar putea crește, deja un prim pas fiind resimțit chiar în prima zi a declanșării atacurilor rusești asupra teritoriilor ucrainene.

Prețurile la energie și gaze naturale cresc pe fondul crizei din Ucraina

Prețurile energiei au crescut după ce președintele rus Vladimir Putin a semnat un ordin de a trimite trupeîn cele două zone separatiste din Ucraina pe care le-a recunoscut oficial luni. Gazele naturale europene au condus creșterile cu până la 13%, ajutate de Germania care a oprit procesul de aprobare a controversatului gazoduct Nord Stream 2.

Petrolul Brent s-a apropiat de 100 de dolari pe baril, iar prețurile la energie și cărbune au crescut. Măsura Moscovei reprezintă o escaladare dramatică a conflictului, în condițiile în care Marea Britanie a răspuns prin sancționarea a cinci bănci rusești, iar Uniunea Europeană intenționează să restricționeze accesul la piețele sale financiare. Statele Unite au declarat că intenționează să anunțe noi restricții chiar marți.

Contractele futures la gaz olandez, o referință europeană, erau în creștere cu 8,4%, la 78,63 euro pe megawatt-oră, la ora 14:26 la Amsterdam.

Țițeiul Brent a sărit la un maxim de 99,50 dolari pe baril, înainte de a se relaxa la 97,58 dolari. Energia germană pentru anul viitor a crescut cu până la 6,6%, iar cărbunele european a crescut cu 7,9%, conform publicației Time.

Instabilitate pe burse și efectele războiului rosu-ucrainean

Piețele de energie au fost la limită timp de săptămâni, oscilând cu fiecare întorsătură a conflictului dintre Occident și Moscova. Europa s-a confruntat cu o criză a aprovizionării cu gaze care a făcut ca prețurile să se cvadrupleze în ultimul an.

Tensiunile s-au adăugat la creșterea fulminantă a petrolului, care a fost determinată și de faptul că producția nu poate ține pasul cu cererea în creștere constantă.

Rusia a menținut fluxurile de gaze către Europa la un nivel maxim încă din vară, după ce a redus vânzările pe piața spot și nu a reușit să își umple depozitele din Uniunea Europeană înainte de iarnă.

Europa a evitat cele mai grave previziuni ale crizei, inclusiv pene de curent, dar regiunea depinde în continuare de Rusia pentru o treime din necesarul său de gaz.

Marcel Ciolacu: „Noi am dori o extensie până în anul 2025”

Pe fondul unei crize deja existente, și cu măsuri compensatorii și de plafonare fără rezultate notabile, guvernanții români luau recent decizia de a modifica accizele la carburanți. Măsura ar ajuta la scăderea prețurilor la facturi, dar ar trebui aprobată de Consiliul European, lucru care nu se va întâmpla, spun specialiștii.

Cu toate astea, Marcel Ciolacu anunța ieri, când încă situația din Ucraina nu era atât de volatilă, că PSD dorește menținerea ordonanțelor de plafonare a prețurilor la gaze naturale și energie pe tot parcursul acestui an, dar și pentru următorii trei ani, până în 2025, cu amendamentul că în fiecare an ar trebui reactualizată ordonanța care reglementează plafonările.

„Noi am dori o extensie până în anul 2025, să mergem pe aceeaşi formulă. Categoric, ordonanţele trebuie date anual, pentru că e parte componentă din construcţia bugetului consolidat. În acest moment, există o ordonanţă care a limitat preţul atât în zona casnică, cât şi în zona IMM-urilor şi cu scheme de lucru pentru marii consumatori. O avem în vigoare, până în martie. În acest moment, şi cu reglementatorul, cu ANRE-ul dacă vor avea timpul necesar să pună în aplicare noua ordonanţă, va fi de la 1 aprilie. Dacă nu, se va prelungi încă o lună această ordonanţă.”, declară Marcel Ciolacu.

Anailiștii spun că măsura propusă nu are sustenabilitate pe termen lung, iar decalajele ar putea deveni catastrofale, atât pentru clienții finali, dar mai ales pentru furnizori, care nu ar putea susține un astfel de preț, în contextul situației, care nu are o rezolvare pozitivă în perioada imediat următoare. Rămâne de văzut dacă propunerea PSD va fi acceptată în coaliție, și sub ce formă ar putea fi aplicată coerent și sustenabil.