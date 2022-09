Anul școlar a început, schimbările importante după doi ani de pandemie. Ce e nou și ce e vechi în sistemul de învățământ românesc

An școlar 2022-2023. Vacanța de vară s-a terminat, iar astăzi, școlile din România își redeschid porțile pentru aproximativ 3 milioane de elevi și preșcolari, în aproape 18.000 de unități de învățământ. După doi ani de pandemie, în care valorile și regulile din Educație au suferit schimbări, noul an școlar vine cu schimbări majore. O veste bună care va bucura părinții este aceea că, după o pauză de doi ani, părinții vor avea dreptul să participe la festivitatea de deschidere a școlii. Află care sunt cele mai importante schimbări pregătite de Ministerul Educației.

Ce trebuie să știe elevii și părinții despre strucura noului an școlar

Printre cele mai importante schimbări anunțate de Ministerul Educației se numără renunțarea la teze, la semestre, introducerea a cinci module de învățare, introducerea unei singure medii anuale la fiecare materie, cât și schimbări de structură și de metodologie.

Anul școlar se va desfășura pe parcursul a 36 de săptămâni de cursuri, toți elevii având în vacanțe în același timp. Mai mult, prima vacanță va avea loc la sfârșitul lunii octombrie, în ultima săptămână.

Ca în fiecare an, însă, există și excepții de la regulă, acelea fiind aplicate elevilor din clase terminale. Astfel, pentru clasele a XII-a zi și a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, cursurile în noul an şcolar se vor desfășura pe o durată de 34 de săptămâni și se va încheia la data de 2 iunie 2023. În cazul elevilor de clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri şi se va încheia pe 9 iunie 2023.

Perioadele de cursuri și vacanțe

Potrivit ministrului Educației, anul școlar 2022-2023 nu va mai fi structurat pe semestre, ci va fi împărțit în cinci „module” de învățare care vor alterna cu cinci perioade de vacanță.

de luni, 5 septembrie 2022 – până vineri, 21 octombrie 2022

de luni, 31 octombrie 2022, până joi, 22 decembrie 2022

de luni, 9 ianuarie 2023, până vineri, 3 februarie 2023, de vineri, 10 februarie 2023, sau vineri, 17 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz

de luni, 13 februarie 2023, respectiv luni, 20 februarie 2023, sau luni, 27 februarie 2023, la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, după caz, până joi, 6 aprilie 2023

de miercuri, 19 aprilie 2023, până vineri, 16 iunie 2023;

O altă schimbare pe care elevii și părinții trebuie să o știe încă din prima zi a noului an școlar este aceea că tezele nu vor mai fi obligatorii, având în vedere că anul școlar nu va mai fi structurat pe semestre. Pe de altă parte, ministrul Educației lasă la latitudinea cadrelor didactice modul în care elevii vor fi evaluați.

O altă schimbare este aceea de a muta focusul evaluării prin notare pe comptetențe, fiind introdusă o nouă metodă a competențelor, precum competenţe de literaţie, competenţe digitale, competenţe de multilingvism, competenţe în matematică şi ştiinţe, competenţe civice, competenţe antreprenoriale.

„Este setul de opt competenţe, la care se adaugă şi alte competenţe, precum competenţe de mediu, spre exemplu. În momentul de faţă, în şcoala românească se aleargă mult prea mult după note, după note care înseamnă din ce în ce mai puţin. Deci, pe această parte de evaluare schimbările au acest scop”, a declarat ministrul Educaţiei, la Digi 24.

Cum se vor desfășura programele „Scoala altfel” și „Săptămâna verde”

O altă schimbare importantă este aceea că elevii vor avea o singură medie la fiecare materie, astfel că numărul notelor la orice discipină nu trebuie să depășească 7, iar numărul minim de note să fie 4.

Cu privire la programele naţionale”Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”, acestea se vor desfășura în perioada 27 februarie – 16 iunie 2023, pe parcursul a 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare va avea loc în funcție de fiecare unitate de învăţământ. Astfel, desfășurarea celor două programe nu va avea loc în acelaşi interval de cursuri.

Excepție fac clasele din învăţământul liceal, filiera tehnologică, din învăţământul profesional şi din învăţământul postliceal, care vor desfășura activități de instruire practică în perioadele dedicate programelor „Şcoala altfel” şi „Săptămâna verde”.