Anul în care ar putea avea loc un cutremur devastator în România. Specialiştii nu aduc veşti bune

Profesorul Nicolae Noica, cel care a creat clasificarea clădirilor cu risc seismic, a dezvăluit anul în care ar putea avea loc un cutremur devastator în România. Ce a observat în timpul unor cercetări realizate împreună cu alți specialiști din domeniu.

Imaginile dramatice din Turcia i-au întors pe mulți români în timp, la momentul 4 martie 1977, oamenii întrebându-se ce s-ar întâmpla acum în țara noastră în cazul unui al seism puternic.

Profesorul Nicolae Noica, supranumit „ministrul bulină roșie”, este cel care a dispus clasificarea clădirilor cu risc seismic. Specialistul a prezentat concluziile unei cercetări ce arată anul în care ar putea avea loc un cutremur devastator în România.

Acesta a explicat că s-a observat că grupe de două cutremure se petrec la un anumit interval, ar fi vorba de o perioadă de 40 de ani. Astfel, spune Noica, un seism de magnitudine mare s-ar putea produce la noi în țară după anul 2035 sau 2040.

Dar asta nu înseamnă că administrația noastră să se culce pe o ureche și să nu ia măsuri. Am avea posibilitatea ca până atunci să aducem într-o stare corespunzătoare o bună parte din clădirile noastre”, a explicat profesorul Nicolae Noica, la Antena 3 CNN .

În 10 noiembrie 1940 a fost cutremur, la 40 de ani, a avut loc cutremurul din 1977 și atunci ne-am întors și am observat că în cazul cutremurelor din 1818 și 1830 am avut același fenomen.

„Toată lumea pune problema ca la 40 de ani se petrece un cutremur. Împreună cu câțiva colegi am zis să facem o cercetare.

Inginerul Matei Sumbasacu a demontat mitul adăpostirii sub tocul ușii, în caz de cutremur, precizând că soluția este una salvatoare doar atunci când nu există pericolul prăbușirii.

Sumbasacu a dezvăluit că toate clădirile sunt proiectate de ingineri astfel încât să cadă „într-un anume fel”, iar „colapsul lor începe cu al elementelor orizontale, grinzile sunt cele care trebuie să cedeze primele, apoi stâlpii”.

„Dacă ne aflăm într-o clădire fragilă nu ar fi ideal să ne adăpostim sub tocul ușii, ci sub o masă solidă sau lângă un corp de mobilier solid, care ne-ar oferi adăpost, să ne ghemuim și să ne ferim ceafa. Nu ne garantează supraviețuirea, dar statistic ne cresc șansele să supraviețuim.

Marea majoritate a clădirilor care vor pica vor fi de dinainte de 1977 și 1940, pentru că codurile au fost foarte deficitare în ceea ce privește protecția seismică. În cazul clădirilor noi, standardele de construire s-au înăsprit mult în ultimii ani”, a mai spus inginerul, potrivit Euronews.ro.