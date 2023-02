Antrenorul lui Lazio a făcut scandal după meciul cu CFR Cluj. Ce l-a enervat în România pe Maurizio Sarri

Antrenorul lui Lazio a răbufnit la finalul meciului CFR Cluj – Lazio, returul din play-off-ul Europa Conference League. Maurizio Sarri a fost nemulțumit de terenul pe care s-a jucat partida și a spus că nu înțelege de ce UEFA acceptă astfel de condiții.

CFR Cluj – Lazio s-a terminat 0-0, iar echipa italiană s-a calificat după ce a câștigat cu 1-0 meciul tur, un duel pe care l-a jucat 75 de minute cu un om mai puțin pe teren. Antrenorul formației din Serie A a fost nervos la finalul partidei din România. L-a supărat gazonul din Gruia și s-a plâns că jucătorii lui tehnici au avut mari probleme din această cauză.

Antrenorul lui Lazio a spus că terenul i-a dat planurile peste cap și a fost astfel nevoit să facă mai multe schimbări în echipă.

„Îmi pare rău că nu am câștigat, având în vedere ocaziile avute. Știind cum joacă CFR Cluj și văzând terenul, am decis să joc cu Vecino în centrul liniei de mijloc. A fost o mutare logică, având în vedere că nu puteai dribla sub nicio formă pe acest teren.

A fost greu pe acest teren. Echipa s-a adaptat însă bine la gazon. De aseară mi-am dat seama ce fel de meci vom avea. Îi felicit pe băieți. Sunt mulțumit, inclusiv de Romero, un jucător tânăr pe care ne putem baza. Trebuie însă să-l vedem în mai multe meciuri, dar sunt mulțumit de el, dat fiind nivelul la care a jucat până acum”, a mai spus Maurizio Sarri.