Antonia și-a criticat colegii de breaslă! De la ce a pornit totul: “Ce există pe piaţă e trash”

Se pare că cineva ar fi călcat-o grav pe coadă pe Antonia. Cântăreața a postat pe pagina ei de Instagram un Story în care îi critică dur pe unii colegi de breaslă, fără a nominaliza însă.

Antonia, mesaj dur la adresa colegilor de breaslă

Raivalitatea dintre colegii săi din industria muzicală pare că o deranjează mult pe Antonia: „Eu cred că cel mai bine este să îşi vadă de treabă fiecare. Unii sunt după vizualizări, unii după bani, unii după popularitate, unii dau orice să fie în trending. Nu contează, fiecare cu drumul lui, nu este treaba ta!”.

Ținând cont de afirmațiile pe care le-a mai făcut aceasta, se pare că un artist, cunoscut de-al cântăreței, ar avea ceva împotriva modului în care ea își clădește cariera: „Lasă, fii tu ăla serios şi «TRUE» şi mai «presus/bun/şmecher» şi restul ce există pe piaţă e doar «trash», orice, dar vezi-ţi de drumul tău”.

Cu toate acestea, frumoasa solistă a încheiat mesajul într-o notă pozitivă: „Chiar nu este necesar să fii rău! Make music, have fun, keep going and smile! Good luck!”.

Alex Velea și Antonia pun la cale nunta

Divorțul artisei de fostul soț, Vincenzo, este aproape de final, așa că Velea și-a făcut planul pentru cererea în căsătorie, iar ambii visează la marele eveniment.

„Așteptăm să-și intre lucrurile în normalitate, în ceea ce privește actele. După care, evident, urmează ceva și din partea mea. Eu de abia aștept să o cer în căsătorie. Știu cum o să o fac”, a spus Alex Velea într-un interviu pentru Antena Stars.

Antonia, pe numele său complet Antonia Clara Iacobescu, a trăit alături de părinții ei în Statele Unite ale Americii de la vârsta de 5 ani până puțin după împlinirea vârstei de 18 ani. Tatăl său natural s-a despărțit de mama Denise, pe când vedeta era un bebeluș. Între timp, mama solistei s-a recăsătorit cu Mihai Iacobescu și, pe când artista avea cinci ani, au plecat cu toții în SUA. Pe tatăl ei natural nu l-a cunoscut nici până astăzi.

După 13 ani petrecuți în afara României, în Utah și Nevada, solista a fost expulzată și s-a întors cu familia în România. Aici, l-a întâlnit pe Tom Boxer, prin intermediul unui antrenor de fitness care o auzise cântând, impresionându-i în egală măsură și cu frumusețea. În 2015 a lansat albumul ei de debut ”This is Antonia”, cu casa de discuri Roton.