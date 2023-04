Antonia, răvăşitoare pe internet. Fanii au complimentat-o imediat pe frumoasa artistă, ce a lăsat la vedere

Antonia reușește de fiecare dată să își uimească urmăritorii cu aparițiile sale răvășitoare! Fanii săi nu o admiră doar pentru talentul artistic, ci și pentru trupul de zeiță. Ce a lăsat la vedere superba artistă, în una din cele mai recente fotografii pe care le-a postat în mediul online. Internauții au observat imediat!

Antonia, răvăşitoare pe internet

Superba artistă nu mai are nevoie de nicio prezentare. Partenera lui Alex Velea este considerată de mulți români cea mai frumoasă femeie de la noi din țară, are o carieră la care mulți pot doar să viseze și o familie superbă. Deși a trecut prin trei sarcini, Antonia are un trup de invidiat, pe care îl menține cu ajutorul antrenamentelor fizice regulate.

Este evident că se simte mai bine ca niciodată în pielea ei, dovadă fiind fotografiile provocatoare cu care își încântă fanii de pe platformele de social media. Aceasta postează constant imagini îmbrăcată în costum de baie, haine mulate, decoltate, care lasă multe părți ale corpului la vedere.

Recent, ea a făcut furori cu o nouă fotografie, în care fanii cântăreței au putut observa și tatuajul pe care îl are în dreptul sânilor. Acesta ilustrează cifra 13, data de naștere a partenerului său, Alex Velea, despre care spune că îi poartă mare noroc.

Ce spune despre atracția fizică dintre ea și Alex Velea

Alex Velea și actrița din filmul Haita de acțiune formează un cuplu de mai bine de 11 ani de zile, din care au rezultat doi copii, Dominic și Akim. Cu toate că sunt două persoane extrem de ocupate, cariera ocupându-le o bună parte din timp, artista spune că au grijă să prioritizeze și timpul în doi.

Întrebată, într-un interviu pentru OK Magazine dacă mai există atracție fizică între ei, frumoasa artistă a dat un răspuns pe care orice partener și-ar dori să îl audă de la persoana iubită!

„100% este loc de atracție fizică. Sunt extrem de fericită că am reușit să construim o relație în care amândoi depunem efort să menținem flacăra vie, să prioritizăm și timpul doar în doi. Chiar mă simt binecuvântată că ne iubim mult și că avem o relație de cuplu frumoasă.”, a spus Antonia.

Citește și: Antonia, apariție incendiară din Anglia. S-a pozat doar în lenjerie și cu o bluză transparentă FOTO