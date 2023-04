Antonia împlineşte 34 de ani. ‘Cea mai frumoasă femeie din România’, răsfăţată din plin de Alex Velea. Foto

Antonia Iacobescu se consideră o femeie împlinită pe toate planurile. Frumoasa artistă are o carieră reușită, o imagine impecabilă, un caracter plăcut și o familie care o face cea mai fericită. Ce mesaj emoționant i-a transmis Alex Velea, în ziua în care diva a împlinit 34 de ani.

De aproape un deceniu, Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbizul românesc.

Frumoasa brunetă se laudă cu o viață fericită și împlinită pe toate planurile, în special în viața personală, unde este răsfățată constant de logodnicul ei și cei trei copii ai săi.

Cu ocazia zilei sale de naștere, Alex Velea i-a pregătit o mare surpriză Antoniei, la împlinirea celor 34 de ani. Artistul i-a pregătit o masă surpriză iubitei sale, alături de cei trei copii ai lor, Maya, Akim și Dominik.

De asemenea, viitorul soț al artistei i-a pregătit câteva cadouri pentru frumoasa lui Antonia, fiind vorba de două genți de firmă extrem de valoroase, de care vedeta a fost extrem de încântată.

Pe lângă titulatura de „cea mai frumoasă femeie din România”, Antonia a reușit, de-a lungul anilor, să cucerească milioane de români datorită simțului său dezvoltat al umorului și a caracterului său modest, lipsit de pretenții.

Personalități precum Giulia Huidu, Omar Arnaout, Alina Ceușan, Irisha sau Mario Mutu s-au îngrămădit de a-i transmite cele mai frumoase urări Antoniei.

Recent, Antonia a fost invitată în podcastul prietenului ei bun, Horia Brenciu, unde, printre glume și declarații, a acceptat să facă mici duete cu reputatul showman.

Un clip a devenit viral pe Instagram, după ce Antonia și Horia Brenciu au făcut un cover după una dintre cele mai celebre piese ale anilor 90, „Say my name” de la Destiny’s Child.

Daniel Pavel, prezentatorul Survivor România, a fost impresionat de veleitățile vocale ale artistei. Vedeta de la PRO TV a folosit un joc de cuvinte pentru a descrie duetul lor ca o artă.

„@horiabrenciu 🫀 @antonia 🫴🏼🔥 Who art you people!?🤗😇🤗 One true happening right there👏🏼👏🏼”, i-a complimentat Daniel Pavel pe cei doi cântăreți.