Antonia a făcut furori pe internet cu una dintre aparițiile sale recente. Artista pare că se pregătește pentru sezonul călduros, pozând într-un costum decoltat ce a lăsat multe la vedere. Imaginile au stârnit un val de reacții.

Antonia a făcut furori cu o apariție recentă

Mai are nevoie Antonia de vreo prezentare? Este una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, are o carieră la care mulți artiști pot doar să viseze și o familie superbă. Cu toate că a trecut prin trei sarcini, bruneta are o siluetă de admirat pe care o menține cu ajutorul antrenamentelor fizice regulate.

Este evident că se simte excelent în pielea ei, cea mai bună dovadă fiind fotografiile provocatoare pe care le publică pe platformele de social media. Probabil cu gândul la vară și la vacanțele pe plajă, Antonia s-a afișat recent într-un costum alb decoltat ce a stârnit un val de reacții în rândul celor care îi urmăresc activitatea în mediul online, domnii neputând să nu observe bustul generos al artistei. Înregistrarea video ce durează doar câteva secunde a strâns peste 40 de mii de like-uri și comentarii.

„Nu vreau să devină un subiect agasant”

Iubita lui Alex Velea nu poate trece neobservată pe stradă. De cele mai multe ori, este rugată să ofere un autograf sau să accepte să facă o fotografie cu admiratorii, însă a avut parte și de câteva experiențe bizare. Invitată la podcastul lui Speak, Antonia a povestit ce i-a cerut un bărbat, pe stradă:

„Îmi amintesc odată că mi-a cerut cineva, pe stradă, un fir de păr de-al meu, ca o amintire, dacă pot să-mi rup efectiv. Am râs și i-am dat”, a spus Antonia în podcast-ul lui Speak.

Cât despre momentul în care o vom vedea în rochie de mireasă, pășind în fața altarului alături de Alex Velea, se pare că mai avem de așteptat.