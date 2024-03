Antonia a îmbrăcat rochia de mireasă. Cum îi stă lui Alex Velea mire, fanii au rămas fără cuvinte

Imagini savuroase cu Antonia și Alex Velea! Cei doi și-au luat prin surprindere fanii, după ce au apărut ca mire și mireasă. Cum i-a stat vedetei în rochie albă.

Alex Velea și Antonia, mire și mireasă!

Antonia și Alex Velea și-au lăsat urmăritorii din mediul online cu gura căscată, după ce au publicat imagini cu ei în mire și mireasă. Momentul a fost filmat și urcat pe rețelele sociale. Artista a transmis și un mesaj, iar admiratorii i-au felicitat pentru idee.

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai iubite cupluri din showbizul autohton, iar fanii lor așteptau de mult vestea că cei doi fac pregătirile pentru nuntă. Deși cei doi nu și-au spus încă marele DA, vedetele s-au îmbrăcat mire și mireasă în videoclipuul piesei „Cum se împarte dragostea”, pentru care Antonia a colaborat cu Puya.

Așadar, Antonia a lansat o nouă melodie în colaborare cu Puya, iar pentru filmări a îmbrăcat rochia de mireasă. Toată lumea s-a grăbit să o felicite pentru idee, dar și pentru piesă.

În clip, Antonia și Alex apar în ipostaze romantice într-o limuzină. Puya are mai multe roluri în videoclip, precum șofer, frizer și chiar preot. Melodi „Cum se împarte dragostea” este un pamflet la adresa femeilor care pun mare preț pe statutul financiar al bărbaților.

Reacția fanilor

La vederea imaginilor, fanii i-au felicitat pentru această idee inedită: „Superbă și adevărată piesa! Puya nu dezamăgește! Felicitări!” „Suna bineeee! Felicitări pentru colaborare” „Absolut superb!!!” etc.

„Vai, ce m-am distrat la filmările videoclipului ‘Cum se împarte dragostea’. Iar piesa astaaa… pffff @puya_dragos. Atenție: PAMFLET! Calm down it’s not that deep! (Calmați-vă, nu este atât de profund! n.r). Ce tare că meseria noastră ne permite să jucăm diverse roluri!”, a precizat Antonia pe Instagram.

Alex Velea și Antonia formează un cuplu de mulți ani și au doi copii împreună. Deși sunt logodiți, nu au făcut încă pasul cel mare, dar artistul a declarat recent că evenimentul va avea loc în curând:

„A fost perioada asta cu pandemia. Acum toamna asta ne doream iarăși să ne concentrăm pe treaba asta, nu am apucat să ne găsim o locație mișto. Nu știm nici pe cine o să invităm, știm doar cine or să fie nașii. Lucian de la Global și Bianca. Suntem prieteni de-o viață, ei sunt și căsătoriți. Nu știu și cu lista asta, avem foarte mulți prieteni. Dacă ar fi să o facem așa intim. Am face-o noi cu părinții, cu nașii și cu încă două trei familii. Mie mi-ar plăcea ca Antonia să fie foarte relaxată și fericită, să nu fie stresată”.