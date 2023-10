Antonia a fost agresată în club: „Mi s-a aruncat cu gheață în cap!” Vedeta a povestit abia acum

Meseria de artist vine cu o serie de provocări. Acest lucru este confirmat și de Antonia, care a făcut o serie de dezvăluiri. Invitată la podcastului BADASSMOM, cântăreața a vorbit despre incidentele avute în timpul carieri sale. La un moment dat, această a fost agresată în club.

Antonia nu mai are nevoie de nicio introducere. Artista se bucură de un succes răsunător. Însă, de cele mai multe ori succesul vine la pachet cu o serie de provocări. Se pare că, au existat mai multe situații în care oamenii au fost răutăcioți cu celebra artistă.

Însă, de la vorbe nu a durat mult și s-a trecut la fapte. La un moment dat, artista se afla în club, iar mai mulți oameni i-au aruncat cu gheață în cap. Artista a dat dovadă de stăpânire de sine și nu a intrat în conflict cu aceștia.

”Încerc să nu bag lumea în seamă care vrea să îmi facă rău, mulți au avut grijă să îmi arate că nu mă plac. Am fost în cluburi în care mi s-a aruncat cu gheață în cap, eu ca să nu fiu vulcanică, am lăsat-o așa. Am avut multe faze în care lumea a fost rea, ori că sunt frustrați, ori că nu mă plac.

Oamenii sunt răutăcioși, am tot ignorat faze de-a lungul timpului, am mai avut și eu reacții, dar foarte rar. Că dacă ești persoană publică și ai reacții.. nu ai voie. Nu mai pun la suflet acum, nu mă interesează, au fost multe comentarii urâte gratuite, fără să fac nimic. E greu pentru că le aduni, iar dacă ai o reacție și te cerți, tot tu ești de vină. Cel mai bine e să nu bagi în seamă, dar sunt om.”