Antena 1, anunț important despre Observator. Ce se întâmplă cu emisiunea

Veste bună pentru fanii Observator. După mulți ani de când Antena 1 a renunțat la jurnalul de noapte, postul de televiziune reintroduce știrile de la miezul nopții în grila de programe. Prezentator este carsimaticul Valentin Butnaru pe care fanii îl văd și la Observator de la prânz, dar și în emisiunea Marele Zid.

Începând de luni 23 martie, în grila de emisiuni a Antenei 1 a reapărut jurnalul de seară, potrivit paginademedia.ro. Emisiunea va fi difuzată zilnic, înainte de miezul nopții, de la orele 23:00. În cele două seri de până acum, Observatorul de noapte a început imediat după show-ul Asia Express și înainte de emsiunea lui Dan Capatos, X-tra Night Show. Valentin Butnarul este cel care prezintă programul de știri. El, alături de colegele sale Olivia Păunescu și Andreea Țopan se află și la pupitrul știrilor de prânz. În plus, Butnaru este și prezentatorul emisiunii de divertisment Marele Zid.

Observator a trecut prin schimbări majore încă de la la începutul acestui an, odată cu schimbarea conducerii. Andreea Berecleanu, imaginea jurnalului de la orele 19, a decis să plece după 17 la pupitrul știrilor. Ea a postat atunci pe pagina ei de facebook un mesaj controversat în spunea ca ”nu va accepta situații impuse”. Postarea ei a strâns zeci de mii de aprecieri, iar fanii i-au transmis mesaje de susținere. Redăm mai jos textul integral al mesajului.

”Am stat 17 ani in Antena 1 pentru ca nu am fost constransa in vreun fel. Astazi drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situatii impuse. Sunt prezentator de stiri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atat de colegii de breasla cat si de catre public tocmai pentru ca nu am dezamagit, sunt un om corect si onest. Pot sa dau si amanunte despre alegerea mea de a pleca dar cred ca viata trebuie sa-si urmeze cursul, la fel si profesia mea. Voi fi alaturi milioanelor de oameni cu dragoste si respect mereu, sub diferite forme, si va multumesc pentru toti acesti ani. Multi dintre voi, asa cum mi-ati spus oficial pe retelele mele de Social Media sau in studiile de piata, dar si pe strada, fata in fata, ma considerati un prieten al familiei dv si un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erati telespectatori ai Antena 1, ati ales Observatorul de dragul meu. Aceasta incredere inseamna enorm pentru mine. Asa cum nu ma dezic de principiile mele, nu ma voi dezice nici de voi! Ne vom intalni, cu siguranta! Cu dragoste, a voastra, Andreea ❤️”