Anisia Gafton, cerută în căsătorie de iubitul ei, Florin Serghei. Prima imagine cu inelul de logodnă

Anisia Gafton trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de partenerul ei, Florin Serghei. Cei doi sunt împreună de șase ani, iar acum vedeta a dat vestea cea mare: a fost cerută în căsătorie. Cum arată inelul de logodnă.

Anisia Gafton trăiește o frumoasă poveste de dragoste de șase ani alături de iubitul ei, Serghei. Cei doi se înțeleg de minune și se iubesc foarte mult și au ajuns la concluzia că trebuie să facă următorul pas important în relația lor, și anume căsătoria.

”Câștigătoarea show-ului ”Sunt celebru, scoate-mă de aici” a anunțat pe rețelele de socializare că a fost cerută de soție. Anisia Gafton a publicat o fotografie în care apare alături de iubitul său și a scris mesajul: ”I Said yeeeesss” (n.r. – Am spus Da). Vedeta a arătat și inelul.

Chiar dacă a fost cerută în căsătorie abia acum, Anisia Gafton și iubitul său au vorbit încă de anul trecut despre cum va arăta nunta lor. Cei doi nu își doresc un eveniment fastuos, ci, mai degrabă, să fie ceva spontan, deoarece vedeta nu este adepta nunților pline de tradiții.

Vedeta a dezvăuit că iubitul său a cucerit-o prin umorul și glumele lui, fiind la fel de amuzant ca și ea. Totodată, se simte iubită și protejată de el, iar aceste lucruri contează foarte mult pentru ea.

Anisia Gafton a vorbit și despre rolul de mamă și a spus că nu se vede, deocamdată, în această postură, deoarece preferă să mai copilărească.

“Eu încă sunt copil. Să am grijă de un copil, nu știu, mă puteți întreba peste un an, că nu se știe. Să am grijă, să îi zic: “Hai, mamă!”. Eu am uitat choker-ul acasă, trebuia să îl am la eveniment. Nici nu mi-am pus bine ciorapii că i-am și rupt. Cum să fac?”, spunea vedeta în urmă cu ceva timp.