Angela Rusu are nevoie de ajutor de specialitate, după ce i-a ars restaurantul. Câți bani a pierdut

Cântăreața de muzică populară Angela Rusu are nevoie de ajutor de specialitate după ce sâmbătă i-a ars restaurantul. Câți bani a pierdut solista?

Sâmbătă, 14 decembrie, în jurul orei 14:30, sala de nunți a cântăreței de muzică populară Angela Rusu era cuprinsă de flăcări. Sala de evenimente era situată pe strada Fizeșului din Gherla. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMURT, pompieri voluntari din cadrul SVSU Gherla și polițiști. Conform Inspectoratului de Situații de Urgență Cluj, nu au fost anunțate victime.

„Avem un incendiu la o clădire. Arde acoperişul, undeva la 1.000 de m pătraţi. Avem cinci maşini de apă şi spumă, plus două autoscări. Mai avem un echipaj SMURD şi un echipaj de la Serviciul de Ambulanță. Persoanele au fost evacuate şi am reuşit să localizăm incendiul şi urmează să îl stingem. Este în afara oraşului şi nu sunt în pericol cetățenii”, a declarat Ioan Moldovan, șeful ISU Cluj, pentru postul de televiziune Antena 3.

Interpreta a fost și cea care a anunțat că a luat foc acoperișul clădirii. Inițial, s-a spus că focul a fost pus intenționat pentru că a izbucnit chiar înainte de începerea unui eveniment. Incendiul s-a produs, de fapt, din cauza unui scurtcircuit la instalația de climatizare, iar pagubele sunt enorme. Conform spynews.ro, clădirea nu ar fi fost asigurată, așa că paguba este de 600.000 de euro. Cântăreața de muzică populară și-a găsit, totuși, puterea de a spune câteva cuvinte despre incident. Angela Rusu a precizat că incendiul nu s-a soldat cu victime, ci doar cu pagube materiale.

„Viaţa merge înainte. O să trecem şi peste nenorocirea aceasta. Este foarte important pentru noi că nu au existat victime. Aş vrea să se ştie că eu am descoperit focul, am sunat la 112 şi am evacuat angajaţii firmei. Nu erau persoane străine în local la momentul respectiv, doar angajaţii firmei care se ocupă de organizarea evenimentelor”, a spus Angela Rusu, conform Observator.