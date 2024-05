Angajaţii care vor primi salarii cu 50% mai mici. Se taie sporurile, sunt anunţate şi concedieri

Până pe 30 iunie 2024, trebuie finalizată reorganizarea aparatelor de lucru din cadrul Guvernului. Se anunță reducerea personalului angajat, tăieri de sporuri și chiar reduceri ale veniturilor salariale cu 50%. Ce măsuri a luat premierul Marcel Ciolacu, după protestul de săptămâna trecută.

La finalul săptămânii trecute, premierul Marcel Ciolacu a criticat manifestația angajaților din aparatul de lucru al Guvernului, care s-au arătat nemulțumiți de faptul că muncesc prea mult pentru un salariu lunar de puțin peste 1.000 de euro. Trebuie precizat că angajații guvernamentali beneficiază și de sporuri.

Prim-ministrul României a declarat că, din punctul său de vedere, salariul angajaților din Guvern este unul bun, raportat la nivelul veniturilor din țara noastră. Totuși, pentru a face diferența între personalul care muncește cu adevărat și cel care sfidează munca, Marcel Ciolacu a anunțat măsuri dure.

Până pe 30 iunie 2024, trebuie efectuată o reorganizare a aparatelor de lucru din cadrul Guvernului, astfel că numărul personalului angajat va fi redus. Această decizie va determina realizarea unor economii, cu ajutorul cărora salariile angajaților care muncesc într-adevăr ar urma să fie mărite.

Fiindcă echilibrul macroeconomic este unul foarte fragil, premierul Marcel Ciolacu a anunțat și alte două măsuri importante: tăierea sporurilor angajaților din sistemul de stat și reducerea veniturilor financiare lunare cu 50%, în cazul în care nu se atrag fonduri europene sau proiectele guvernamentale sunt blocate.

„Am auzit și eu că am amenințat. Nu am amenințat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credință și țin la acest lucru. Au fost vreo doi ani de guvernare de dreapta până să intre PSD la guvernare. Nu s-a dat nicio mărire de pensii, nu s-a respectat legea cu indicele de inflație, nu s-a mărit salariul minim – o singură dată cred că s-a mărit cu vreo 40 de lei.

S-au făcut împrumuturi. Statul român nu mai face împrumuturi să susțină consumul. E prima oară în istoria țării! Am înțeles că angajații din Guvern au făcut grevă. Eu atât pot, Guvernul atât poate, ca să fie sustenabil. Nu am amenințat pe nimeni; am zis: atât pot, nu-mi bat joc de țară, nu arunc România într-un haos!”, a declarat Marcel Ciolacu la TV.