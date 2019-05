Ce se întâmplă cu vacanța de vară. Ecaterina Andronescu: „Nu se prelungește”

Ecaterina Andronescu se opune unei solicitări venite de la sindicate privind prelungirea vacanței de vară.

Ministrul Educației amintește că următorul an școlar ar urma să înceapă la 9 septembrie. Acest lucru este stabilit prin ordin de ministru.

Aflată într-o vizită la Suceava, Ecaterina Andronescu a spus că nu va modifica aceste prevederi.

Declarațiile ministrului vin în condițiile în care hotelierii de pe litoral ar fi vrut o prelungire a vacanței.

Dacă școala ar începe după jumătatea lunii septembrie, multe familii ar continua să meargă în stațiunile de la mare. Începutul de septembrie aduce și tarife mult mai reduse în stațiunile de la Marea Neagră.

„Eu îi înțeleg pe cei care doresc să obțină profit, nu am nimic cu ei, profitul este o valoare pe care o respect. Sigur că îl respect și pe cel pe care dorește să obțină profit pentru că plătește impozit și impozitul ajunge și la școli. Dar cred că întâi și întâi trebuie să promovăm interesul școlii. Când am stabilit această structură a anului de învățământ am avut în vedere numărul de zile de școală. Acesta determină și numărul de ore. Până la urmă determină recunoașterea sau nu a diplomelor pe care școlile noastre le elaborează.” Ecaterina Andronescu