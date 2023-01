Andrei Păunescu vrea să facă pace cu Vasile Șeicaru, după scandalul pe piesa „Iancu la Țebea”: ”Nu purtăm nimănui pică” EXCLUSIV

Andrei Păunescu și Vasile Șeicaru rămân certați și acum, la mai bine de un an de la declanșarea controversei legate de autorul melodiei „Iancu la Țebea”. Dacă Andrei a vorbit despre ceea ce el a numit „o lipsă de procedură”, Vasile Șeicaru a încercat să dovedească că linia muzicală, a uneia dintre piesele-fanion ale cenaclului Flacăra, i-a aparținut dintotdeauna. Ambele tabere s-au adresat Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, dar n-au primit încă un răspuns. Iată ce spune Andrei Păunescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri, despre acest conflict mocnit.

Andrei Păunescu: ”Nu am cunoștință ca Uniunea Compozitorilor să fi dat vreun răspuns”

Andrei Păunescu susține, pentru Playtech Știri: „Niciodată nu voi pregeta să apăr adevărul, atunci când am argumente. Cu orice risc, chiar și acela al pierderii unui amic, cum a fost cazul în chestiunea asta cu melodia tatei. Nu am cunoștință ca Uniunea Compozitorilor să fi dat vreun răspuns pe tema asta, dar noi am depus acolo toate actele necesare pentru a se stabili adevărul”.

”Tata nu a fost doar poet, a fost și compozitor”

Andrei mai spune, la un an distanță de la izbucnirea conflictului, că nu a făcut altceva decât „să dea o replică unor lucruri care nu corespundeau realității”:

„Nu am făcut nimic altceva decât să dăm o replică unor interviuri, legate de unele lucruri care nu corespundeau realității. Tatăl meu nu a fost doar poet, ci și compozitor. Reamintesc ceea ce am mai spus. ”Iancu la Țebea” nu e singura sa melodie. Reamintesc de refrenul melodiei ”Roată, roată, te mai inventăm o dată” , cântată cândva de Victor Socaciu. Sau de ”Craiova, my love”, interpretată de Ducu Bertzi sau de ”Dor de Cluj”, din repertoriul lui Ștefan Hrușcă”.

Andrei Păunescu e gata să facă pace cu Vasile Șeicaru

Pe de altă parte, cel care a preluat tradiția organizării Cenaclului Flacăra, după decesul lui Adrian Păunescu, e gata să facă pace cu Vasile Șeicaru:

„Nu purtăm nimănui pică sau resentimente. Orice nume, mic sau mare, al Cenaclului Flacăra, care dorește să cânte pe scenă alături de noi, va fi întotdeauna bine primit”, ne-a mai spus Andrei Păunescu.

El a adăugat că Vasile Șeicaru a refuzat luna trecută invitația primită din partea familiei Păunescu de a cânta la Craiova, într-o manifestare a Cenaclului Flacăra: „Sora mea, Carmen Păunescu, i-a adresat luna trecută o invitație în acest sens, dar ea nu a fost onorată. Poate cu altă ocazie!”, a conchis Andrei Păunescu.

Vasile Șeicaru: „Iată-mă și hoț de cântece!

Artistul Vasile Șeicaru nu a putut fi contactat pentru a-și exprima opinia în aceeași chestiune. El a negat însă constant punctul de vedere exprimat de familia Păunescu: