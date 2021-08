Andreea Tonciu, ultimele detalii despre starea familiei sale. Cum se simt după ce au fost infectați

Andreea Tonciu și familia ei au trecut prin clipe de coșmar, atunci când au aflat că s-au infectat cu norovirus.

Totul s-a întâmplat la mare, când cei trei au plecat într-o vacanță. Fosta concurentă Bravo, ai Stil! spune că nu are nicio idee de unde a luat virusul, dar i-a afectat pe toți dragi.

Acum, vedeta a făcut dezvăluiri despre starea ei, după ce și-a anunțat fanii că s-a infectat cu norovirus. Din păcate, virusul s-a transmis rapid tuturor celor care au luat contact cu bruneta.

Într-o vacanță la mare, fiica Andreei Tonciu s-a îmbolnăvit, după care și ea s-a simțit rău, fiind afectată de virus. De altfel, de la ea a luat și sora ei, Lorena, virusul.

Printre simptomele norovirusului se numără și problemele digestive, iar printre apropiații care au luat virusul se numără soțul vedetei, mama și sora ei.

„Există un virus, norovirus se numește, care debutează cu probleme digestive și, din păcate, l-am luat și noi. Nu știm de unde l-am luat, dar ne-a luat pe rând. Întâi a început cu Rebeca, după eu, după soțul meu, după mama mea și sora mea azi-noapte.

(…) Când eram la mare a apucat-o, dar noi nu am mai stat. Am găsit o clinică în Constanța, am pus-o pe Rebi pe picioare. A doua zi am plecat la București și după a treia zi l-au luat pe soțul meu aceleași simptome, stări de vomă, dureri abdominale, scaune foarte moi, febră, frisoane’, a spus Andreea Tonciu.