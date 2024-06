Andreea Raicu, revedere emoționantă cu fiica ei. Cum arată Măriuca acum: „E parte din familia mea” FOTO

Andreea Raicu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, a făcut, în urmă cu 19 ani, un gest nobil și emoționant: a adoptat o fetiță. Această decizie a fost primită cu bucurie și apreciere atât de către fanii săi, cât și de către colegii de breaslă. Acum, cele două s-au revăzut în București, iar șatena a publicat imaginile pe rețelele sociale. Cum arată azi Maria?

De-a lungul anilor, Andreea Raicu a vorbit despre dorința sa de a deveni mamă și de a oferi iubire și sprijin unui copil care are nevoie. Decizia de a adopta a venit ca o manifestare a acestui vis și ca o continuare firească a valorilor pe care le promovează.

Andreea Raicu a adoptat-o pe Maria când fetița avea cinci ani, dintr-un centru de plasament. Între cele două a fost o chimie din primul moment, s-au înțeles foarte bine, iar vedeta o luat-o acasă de sărbători. Vedeta a întâlnit-o prima dată pe fetiță în anul 2004, când a mers cu foștii ei colegi de la Prima TV la Centrul de Plasament Măcrina din Capitală.

„Mariuca avea doar 6 ani cand am cunoscut-o. Era Craciunul si m-am dus la un centru care avea grija de copiii proveniti din familii defavorizate, cu daruri si multa iubire. Am petrecut cateva ore acolo si, in tot acest timp, Mariuca nu s-a dezlipit de mine. La plecare, m-a privit in ochi cu atata speranta si m-a intrebat daca poate sa vina cu mine acasa de Craciun. Dupa ce am primit acceptul preotului Gabriel, care conducea centrul, am revenit in seara de Ajun si am luat-o pe micuta Maria. Ma astepta cu bagajul facut, aproape sigura ca nu ma voi intoarce.

Am luat-o acasa si am petrecut doua saptamani minunate impreuna. De atunci, a devenit o traditie sa o iau in weekenduri si in vacante. A crescut atat de frumos si a capatat atata incredere in ea.

La 16 ani, a ales sa plece din Bucuresti impreuna cu mama ei, care a gasit un loc unde sa stea intr-un sat indepartat. A fost dureros pentru amandoua sa ne despartim.

Dupa o perioada, drumurile noastre s-au intalnit din nou. Mama ei ne-a parasit, iar Maria a devenit mama la o varsta mult prea frageda. Dar asta nu a impiedicat-o sa creasca la fel de frumos si sa isi creasca singura copilul minunat”, a scris Andreea Raicu pe rețelele sociale, unde a publicat și imagini emoționante cu Maria și fiica ei (vezi GALERIA FOTO).