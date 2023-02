Andreea Raicu a pozat provocator, spre surprinderea internauţilor. Vedeta face furori cu felul în care arată. Foto

De când a pășit sub lumina reflectoarelor, Andreea Raicu a fost considerată una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc. Discretă, mereu elegantă și cu un trup impecabil, vedeta a reușit recent să își uimească admiratorii cu o serie nouă de fotografii ce o surprind în ipostaze provocatoare.

Model, om de televiziune, femeie de afaceri de succes. Andreea Raicu trăiește acum una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții. Vedeta este foarte activă pe platformele de social media, pe care le folosește nu doar ca instrumente pentru promovarea produselor puse la vânzare în magazinul ei, dar și pentru a împărtăși cu cei care îi urmăresc activitatea sfaturile pe care și ea le aplică, cele mai frumoase momente din vacanțe sau chiar din viața de zi cu zi.

Recent, aceasta a reușit să își uimească admiratorii cu câteva fotografii provocatoare. Imaginile au făcut furori în mediul online, însă nu au fost publicate pentru a strânge comentarii și reacții, ci au însoțit o mărturisire cu totul neașteptată.

Cu toate că a fost mereu considerată una dintre cele mai frumoase femei din showbiz-ul românesc, fiecare apariție publică a sa fiind lăudată și admirată, Andreea Raicu a dezvăluit că abia recent a început să se simtă „bine în pielea sa”.

„Vreau sa impartasesc cu tine ceva ce mie mi-a luat mult timp sa inteleg: Feminitatea tine de felul in care te simti, NU de cum arati! ⁠

O sa iti fac o confesiune: Eu am inceput sa ma simt cu adevarat feminina abia dupa varsta de 40 de ani. Desi am mai facut sedinte foto dezbracata… tarziu m-am simtit bine in pielea mea. Poza pe care am ales sa o postez astazi este cu un scop. E de la primul meu shooting in care m-am acceptat asa cum sunt. ⁠

Felul in care te simti conteaza enorm: iti dicteaza alegerile pe care le faci in viata pe toate planurile, fie ele profesionale sau personale (in relatiile cu prietenii sau cu partenerul de viata). Cand esti impacata cu tine ajungi sa nu mai pui presiune pe tine, sa fii echilibrata, sa te accepti cu toate emotiile care nu sunt deloc usor de digerat si sa iti dai voie sa nu fii perfecta, asa cum vrea societatea sa fii”, a scris Andreea Raicu.