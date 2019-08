Andreea Marin, mesaj dur în cazul Caracal. Ce transmite către instituțiile statului

Andreea Marin și-a dat și ea cu părre cu privire la cazul crimelor din Caracal. Vedeta, profund mișcată de drama fetelor ucise, fiind și ea, la rândul ei mamă, a vorbit în termeni destul de duri la adresa autorităților pe care le acuză indirect că nu protejează cetățenii. Prezentatoarea se gândește cu groază că și copilul ei ar putea fi în situația Alexandrei Măceșanu, la fel cum se gândește zilele acestea orice părinte. Groaza nu e atât din cauza criminalilor și altor dezaxați, cât a ignoranței celor care sunt plătiți cu bani grei să te apere.

Andreea Marin își folosește de multe ori „autoritatea” de persoană publică pentru a comenta diverse probleme care se întâmplă în societate. Ea iubește copiii și a arătat de multe ori acest lucru prin proiectele sociale în care s-a implicat. Drama crimelor din Caracal au impresionant până la „blocaj”, după cum a afirmat chiar ea:

„Când s-a întâmplat acest caz, nu eram în țara și îmi impusesem, timp de 3 zile, să mă rup de știri, de realitatea de zi cu zi cât mai mult posibil, pentru a-i dărui timpul și atenția mea copilului meu, pentru care plecasem într-o incursiune rară, demult visată și planificată […] Așa că am citit mult mai târziu această istorie dureroasă… după ce am aflat-o din vorbele celor apropiați. Revoltă interioară, identificarea cu durerea părintilor, fiind și eu părinte, mi-au adus nopți nedormite și un blocaj, pe care eu rar l-am trăit. Am fost incapabilă să formulez o opinie coerentă, știind că ea e umbrită de un acut sentiment de… întuneric, ca să folosesc un termen decent. Nu aș vrea să spun câte scenarii dezarmante îi trec unui părinte prin minte, când fără să vrea se gândește la situații prin care ar putea trece propriul copil. Ce dorință aprinsă de a întoarce lumea noastră cu susul în jos. Sentimente care nu mă onorează m-au traversat: furtună interioară, răzbunare ținută în frâu ce oricum nu ar fi adus nimic bun, tot ce e mai sumbru, pur și simplu, da, recunosc!”, a scris prezentatoarea pe pagina sa de Facebook.