Andreea Marin, ipostază minunată de Paște. Vedeta a renunțat la inhibiții, niciodată nu ai văzut-o atât de fericită

Andreea Marin este o femeie foarte frumoasă, care a reușit să se facă remarcată rapid la debutul său în televiziune. Secretul succesului său este o combinație între pasiune, determinare și devotament față de muncă și față de ceilalți. Datorită carierei sale remarcabile, vedeta a devenit una dintre cele mai iubite și respectate personalități din showbiz. Fiecare apariție a sa pe internet sau la TV face furori, la fel cum s-a întâmplat și acum.

Andreea Marin, mesaj special de Paște

În pragul sărbătorilor pascale, Andreea Marin a postat pe rețelele sociale două ipostaze neașteptate cu ea, în care râde copios, în dreptul cărora a scris următorul mesaj: „De când n-ai mai râs cu poftă? Nu crezi ca e timpul sa lași toate grijile s aștepte și să-ți dai voie să fii din nou copil? Aleg aceste zile să-mi fie și copilărie, și alint! Sărbători minunate!”.

Cunoscută pentru ambiția și disciplina ei în ceea ce privește sănătatea și stilul de viață, Andreea Marin a dezvăluit că, pentru masa de Paște plină de bunătăți tentante, are două reguli importante. În felul acesta se va putea bucura de preparate fără să își pună în pericol silueta.

„Moderația, atât, și nu voi amesteca mâncărurile. Mănânc din toate câte puțin, dar nu deodată, ci cu pauze între felurile de mâncare. Sărbătorile le petrecem în familie, ca întotdeauna, casa e pregătită și decorată de Paște. Pentru noi e o sărbătoare de suflet, cu toate cele tradiționale pe masă și cu dragoste în suflete”, a declarat Andreea Marin pentru Unica.

Vedeta TV a slăbit considerabil

În ultimul an, vedeta TV a reușit să slăbească 20 de kilograme, mărturisind că acum are greutatea din liceu: „În cazul meu nu a fost vorba de dorința de a-mi contura silueta. Sunt și multe lucruri pe care le știu, le-am învățat în viață. Teoria e una și respectarea în practică a celor pe care le ști e alta. Am muncit foarte mult în ultimii ani, cu somn puțin, cu dezechilibru din punct de vedere nutrițional, deși încercam mereu, eram mereu conștientă și încercam să echilibrez lucrurile. Dar până la urmă dacă nu există o balanță corectă în toate, nu faci ce trebuie”.