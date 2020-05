Andreea Marin, în lacrimi. Vestea pe care a primit-o vedeta despre fiica sa

Violeta este subiect permanent de laudă pentru Andreea Marin și Ștefan Bănică Jr, cei doi spunând despre micuța de 12 ani, că este un copil inteligent, educat și foarte atent la detalii. Se pare că moștenește iubirea pentru artă de la tatăl ei.

Cu toate că diva Andreea Marin a fost discretă atunci când vine vorba despre familie, despre viaţa personală, dar mai ales despre copilul ei, acum nu s-a putut abține și a recunoscut că micuța Violeta a reușit să o facă să se emoționeze.

Andreea Marin a preferat ca micuţa să aibă o copilărie normală și să nu fie pusă în fața reflectoarelor. Nu de puține ori Andreea a vorbit de modul ei de a-și educa cei doi copii și de a-i ghida prin viaţă. Se pare că și în cazul micuței a dat roade, deoarece Violeta este un elev model și cu multe premii și multe note de 10.

”Bucuria fetiţei mele nu a fost o explozie, dar în ochii mei lacrimile au explodat… Mi-au trecut prin inima atâtea emoţii şi amintiri din toţi aceşti ani într-o clipă doar şi orice mama ştie câte vise, temeri, câtă deznădejde şi speranta ne însoţeşte în toţi acest ani, până îi vedem pe picioarele lor, până să ne bucurăm de realizările lor… Violeta mă va certă, desigur, că v-am povestit, dar îmi asum – am simţit nevoia să fac ceva, că să nu-mi sară inima din piept. Împărtăşită, bucuria e mai frumoasă!”, a declarat Andreea Marin pe Facebook .

Motivul pentru care, de data asta, a vorbit la superlativ despre micuța Violeta, a fost datorită faptului că Violeta, la 12 ani, elevă silitoare, a câştigat un premiu important alături de clasa ei.

Într-o postare recentă, pe facebook, vedeta a recunoscut că fiica ei este o elevă de nota 10, că învaţă foarte bine, este ambiţioasă şi iubeşte şcoala. Micuţa a bifat încă o reuşită alături de clasa ei, au luat un premiu important, ceea ce a făcut-o și mai mândră pe mămica ei.

”AM: Când ziua începe în lacrimi… de emoţie, de bucurie, de frumos!

V: Mami, îţi aminteşti la începutul anului când am fost răcită tare şi am stat o săptămâna acasă, am fost supărată că nu pot merge la şcoală?

AM: Nu putem să te las, aveai temperatura…

V: Da, dar chiar atunci aveam un project important, o filmare la şcoală în care urmă să joc, şi am pierdut-o… De aceea, am scris scenariul şi am comunicat cu colegii, care au jucat în film…

AM: Aşa… Şi ce s-a întâmplat?

V: De fapt, era un film cu tema ecologică pentru o competiţie internaţională, au participat copii de pe diverse continente şi tocmai am aflat că … am câştigat!, a scris vedeta pe Facebook.