Andreea Marin, apariție spectaculoasă la un eveniment. Rochia divei i-a pus în evidență silueta elegantă

Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România, a captat din nou atenția publicului la un eveniment recent, purtând o rochie neagră cu mânecă lungă, care i-a evidențiat eleganța naturală. Fanii au fost uimiți de frumusețea ei, remarcând cum, în ciuda trecerii timpului, vedeta pare din ce în ce mai tânără.

Fiecare apariție a sa este o adevărată bucurie pentru admiratorii săi, care sunt încântați să o vadă strălucind.

Cu un stil impecabil și o prezență carismatică, Andreea Marin continuă să fie un model de inspirație pentru mulți, demonstrând că eleganța și frumusețea nu au vârstă. Andreea Marin, despre fiica ei, Violeta

Andreea Marin și fiica ei, Violeta, au o relație foarte bună și sunt cele mai bune prietene. În cadrul unui interviu, vedeta a spus cât de greu e pentru ea să se gândească la plecarea adolescentei de acasă.

Andreea Marin își exprimă dificultatea de a-și susține singurul copil care dorește să studieze în Statele Unite. Ea subliniază că alegerea nu este motivată de snobism, ci de motive bine fundamentate, recunoscând că sistemul educațional american o atrage mai mult.

Deși o susține cu tot sufletul, Andreea admite că este o situație greu de gestionat. A avut experiențe în SUA, unde a realizat specializări, și apreciază diferențele dintre sistemele de învățământ, recunoscând excelența acestuia din urmă. Totuși, ea menționează că preferințile ei culturale rămân pentru Europa, dar consideră că educația de calitate este esențială pentru viitorul fiicei sale.

„Spun cu sinceritate, e foarte greu ca singurul copil să se pregătească să dea la facultate pe un tărâm îndepărtat. E clar că gândul ei este spre o facultate din Statele Unite. Nu e o chestiune de snobism. Are motivele ei bine întemeiate. O susțin cu tot sufletul, dar nu-mi e ușor. Spun cinstit lucrul ăsta. E un sistem care o atrage mai mult, un sistem de învățământ, la asta mă refer. Nu spune nimeni că nu s-ar putea întoarce apoi în România să lucreze. Și eu am făcut specializare în Statele Unite la un moment dat și asta nu înseamnă că viața mea nu e aici. Vom vedea unde o duc pașii, dar deocamdată sistemul acela o atrage. Trebuie să recunosc că am învățat acolo și știu ce înseamnă această diferență față de Europa. Îmi făcea plăcere să merg la școală și cu asta am spus tot. Nu mi-a plăcut America. Nu pot să spun că îmi place mai mult decât Europa, din punct de vedere cultural, al atracțiilor turistice și așa mai departe, însă sistemul de învățământ excepțional, cel puțin acolo unde am ajuns eu într-o Universitate și e clar că sistemul e altul”, a povestit Andreea Marin, în cadrul unei emisiuni TV.