Andreea Berecleanu revine cu o super-emisiune! Fosta vedetă Antena 1 a avut deja prima ediție VIDEO

În februarie 2020, celebra Andreea Berecleanu zguduia media românească prin plecarea din Antena 1. Au trecut nouă luni de-atunci, iar acum Andreea ne surprinde cu un nou proiect.

În februarie, telespectatorii Antena 1 și ai Observatorului de seară primeau vestea plecării vedetei Andreea Berecleanu. La acel moment s-a speculat mult pe marginea deciziei și s-a tot încercat să se afle adevărul. La trei luni de la acel moment Andreea decide să vorbească despre ce a făcut-o să facă această schimbare, spunând că:

”Am stat 17 ani în Antena 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi, drumurile noastre se despart. Nu voi accepta situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă, cât și de către public, tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest.

Suntem în octombrie și iată că Andreea Berecleanu revine. Nu pe micul ecran, așa cum ne-am fi așteptat, ci pe Youtube. Din 2 octombrie, fosta vedetă Antena 1 a revenit în media cu un nou proiect personal în cadrul căruia va aduce fanilor diferite subiecte interesante.

Fosta prezentatoare TV a dezvăluit pe pagina ei de Facebook ce presupune proiectul ”Cooltour by Andreea Berecleanu”

”Dragii mei, toti am fost cu gandul la vacanta si in acest an. Pentru ca gandul nu ni-l poate lua nimeni. Unii dintre noi, au ales concedii in tara, altii prin vecini, altii nu si-au luat deloc concediu. Am ales sa fac o serie de interviuri cu profesorul si scriitorul Bogdan Teodorescu, despre cateva destinatii interesante din jurul tarii noastre. Abordarea lui Bogdan este altfel, eu nu am mai gasit-o decat in documentare premiate international.

Nu veti gasi acest tip de informatii in ghiduri turistice sau pe internet. Pentru ca Bogdan Teodorescu vede turismul ca pe un act cultural. Si asta nu inseamna doar istorie, traditie, inseamna si primul contact cu un popor: gastronomia. In plus, in timpul pandemiei, a scris o carte turistica, “Calatorii prin izolare” a treia din seria destinata turismului. Va invit sa urmariti emisiunea Cooltour by Andreea Berecleanu, interviuri realizate cu mare drag atat pentru voi, cat si pentru mine. Intotdeauna este o bucurie intalnirea cu Bogdan Teodorescu.”