Andreea Berecleanu a făcut primele declarații, după ce postul Antena 1 a anunțat că ea nu va mai prezenta Observator, iar din această primăvară telespectatorii o vor găsi pe Alessandra Stoicescu la pupitrul jurnalului de știri.

Andreea Berecleanu, primele declarații după ce Antena 1 a anunțat că nu va mai prezenta Observator

”Nu voi accepta situații impuse”, a spus Andreea Berecleanu într-o postare făcută pe Instagram. Mesajul integral al vedetei poate fi regăsit mai jos.

Am stat 17 ani în Antenă 1 pentru că nu am fost constrânsă în vreun fel. Astăzi drumurile noastre se despart. Nu voi acceptă situații impuse. Sunt prezentator de știri de 27 de ani, sunt un jurnalist respectat atât de colegii de breaslă cât și de către public tocmai pentru că nu am dezamăgit, sunt un om corect și onest. Pot să dau și amănunte despre alegerea mea de a plecă dar cred că viață trebuie să-și urmeze cursul, la fel și profesia mea.

Voi fi alături milioanelor de oameni cu dragoste și respect mereu, sub diferite forme, și va mulțumesc pentru toți acești ani. Mulți dintre voi, așa cum mi-ați spus oficial pe rețelele mele de Social Media sau în studiile de piață, dar și pe stradă, față în față, mă considerați un prieten al familiei dv și un jurnalist cu credibilitate. Ba mai mult, aceia dintre dv care nu erați telespectatori ai Antenă 1, ați ales Observatorul de dragul meu. Această încredere înseamnă enorm pentru mine. Așa cum nu mă dezic de principiile mele, nu mă voi dezice nici de voi! Ne vom întâlni, cu siguranță! Cu dragoste, a voastră, Andreea ❤️

Alessandra Stoicescu, noua gazdă a Observatorului

Pe de altă parte, reprezentanții postului Antena 1 au transmis faptul că din această primăvară gazda Observatorului de la ora 19:00, difuzat de luni până vineri, va fi Alessandra Stoicescu. Alessandra Stoicescu a făcut primele declarații, după anunțul oficial al Antenei 1.

“Într-o perioadă cu schimbări majore în viața mea, pe care le-am primit cu bucuria matură a mamei și a femeii împlinite din toate punctele de vedere, a venit și propunerea Antenei 1 de a prezenta Observatorul de la ora 19.00, unde timp de 16 ani am avut cele mai puternice experiențe din cariera mea de jurnalist. Parcă nici nu am lipsit de acolo, atât de firesc mi se pare să prezint Observatorul. Și nu e vorba doar de prezentarea celui mai important jurnal de știri al Antenei 1, ci de uriașa muncă de echipă din spate, unde abia aștept să pun amprenta experienței mele și de a face parte din cel mai important și mai complex proiect media al momentului. Un proiect în care, fără să uite o secundă de cei 26 de ani de când este pe piață, de tradiția pe care o are în spate, Observatorul face un salt imens spre viitor”, a declarat Alessandra Stoicescu.