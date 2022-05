Andreea Berecleanu, nașă de cununie. Pe cine va năși alături de soțul ei: „Se iubesc, se respectă”

Andreea Berecleanu urmează să aibă parte de un eveniment foarte fericit în viața sa. Fanii vedetei o vor vedea în curând în rolul de nașă de cununie. Ea și soțul vor fi astfel părinți spirituali pentru un cuplu. Viitorii miri i-au impresionat cu dragostea pe care și-o poartă. Despre cine este vorba și ce spune jurnalista despre marea zi? „Se iubesc, se respectă”, a subliniat vedeta.

Andreea Berecleanu urmează să fie nașă alături de actualul soț. Aceasta a decis să îi cunune pe Adrian Oianu și partenera sa. Celebrul designer nemilos cu vedetele din România o va duce la altar pe Lina, femeia care i-a furat inima.

Cei doi au o relație de trei ani și au decis ca în viitorul foarte apropiat să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Cuplul îi va avea nași pe Andreea Berecleanu și Constantin Stan. Jurnalista este prietenă de ani buni cu iubitul designer și a fost de-a lungul anilor imaginea multor colecții făcute de el.

Chiar Adrian Oianu va fi cel care va crea rochia de mireasă pentru logodnica lui, dar și pe cea de nașă pentru știristă. Mai mult decât atât, bărbatul a anunțat că dress code-ul va fi Oianu, adică toate invitatele vor fi îmbrăcate cu creațiile sale.

O am și pe nașa, am un întreg evantai de rochii. Dress code-ul va fi Oianu, femeile să fie îmbrăcate cu o rochie (n.r. creată de el)”, a dezvăluit Adrian Oianu, la Antena Stars.

Creatorul de modă a cerut-o de soție pe aleasa inimii în anul 2019. Momentul a fost unul de basm.

„Pentru prima dată în viaţa mea, am dat inelul de logodnă! Am făcut aşa mai spontan, la apusul soarelui… Nu înţelegea de ce i se întâmplă, eu am albit, a crezut că fac infarct! Am avut emoţii, dar sunt foarte fericit”, a mai povestit el pentru sursa citată.