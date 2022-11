Andreea Bănică, exces de furie pe internet. A fost, însă, imediat taxată de internauţi: „N-am ce să fac dacă v-a deranjat”

Andreea Bănică a răbufnit în fața fanilor! Celebra cântăreață a fost imediat taxată de internauți. Fosta prezentatoare de la ,,Bravo, ai stil” i-a obișnuit pe toți cu zâmbetul pe buze, dar de această dată nu și-a mai putut ține în frâu trăirile. Vedeta a întâmpinat probleme recent la un loc de joacă, iar mai târziu a povestit totul pe pagina sa de Instagram. Din păcate, ea a ajuns rapid în vizorul criticilor.

Andreea Bănică este mereu cu zâmbetul pe buze și îi place să le transmită din pozitivitatea ei și urmăritorilor săi. Din păcate, o situație neplăcută a făcut-o să își reverse nervii în mediul online și să țină o lecție de bun simț unor cetățeni. Mai exact, solista a plecat dezgustată de la un loc de joacă din cauza faptului că oamenii din jur nu și-au strâns resturile animalelor de companie.

,,Eram și eu fericită cu copilul în parc și am călcat într-un c****. Măi fraților, băi nu vă mai lăsați câini așa, luați pungă, măturică, ceva, orice și adunați-va rahații. Mi-am luat converși noi și am călcat în c***. Superb! Priviți și voi! Ce se întâmplă la locul de joacă și nu numai!!! Nu ai cum”, a spus aceasta pe Insta Story.