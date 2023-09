Andreea Bălan și Victor Cornea, surpriză la ceas de seară. Dovada că relația lor este extrem de serioasă: ”Dragostea vieții mele”

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu cât se poate de serios, potrivit informațiilor din spațiul public. Cei doi petrec mult timp împreună și nu ratează nicio ocazie de a fi fericiți. La ceas de seară, tenismenul i-a făcut o surpriză frumoasei blondine. Iată cum s-au afișat! Foto

După divorțul de tatăl celor două fiice pe care le are, Andreea Bălan a decis să își dea frâu liber sentimentelor în dreptul lui Victor Cornea, un jucător de tenis de 29 de ani, care se află pe locul 1212 ATP, în clasamentul de simplu și pe 84 în cel de dublu.

Fosta cântăreață din trupa Andre a confirmat oficial relația cu tenismenul în luna iunie a anului curent. Relația sa a fost intens criticată în spațiul public, în mod deosebit din cauza diferenței de zece ani care îi desparte pe cei doi. Iată, însă, că legătura amoroasă evoluează cât se poate de serios!

Se pare că declarațiile potrivit cărora bărbatul, dar și femeia se simt împliniți unul alături de celălalt se reflectă în viața de zi cu zi a cuplului. Cei doi parteneri sunt doar un zâmbet. Mai mult decât atât, Victor Cornea are o relație foarte apropiată cu cele două fetițe ale blondinei, Ella și Clara.

Fanii cred că Andreea Bălan și Victor Cornea ar putea să ajungă în viitorul apropiat la altar, după cum par a fi lucrurile. Cei doi iubiți participă la multe evenimente împreună. Cel mai recent pare că a fost o surpriză pentru vedetă, la eveniment îmbrăcând o rochie roșie, foarte sexy, cu care a întors privirile.

„Celebrating life with the love of my life❤️”/ „Celebrând viața împreună cu dragostea vieții mele❤️” – este mesajul notat de Andreea Bălan în dreptul fotografiilor ce pot fi vizualizate în galeria foto a acestui material.