Andreea Bălan, mesaj emoționant de ziua sa. Ce le-a transmis vedeta fanilor: „Viața m-a pus la pământ”

Ieri a fost ziua de naștere a Andreei Bălan. Artista a împlinit frumoasa vârstă de 35 de ani, însă această aniversare nu a găsit-o la fel de fericită și încrezătoare ca în anii anteriori. Ultima perioadă a fost una extrem de tensionată și încărcată pentru vedetă, aceasta trecând prin momente dureroase care i-au zdruncinat căminul și care au făcut-o să privească viața complet diferit.

Care este cea mai mare dorință a Andreei Bălan

La împlinirea vârstei de 35 de ani, cea mai mare dorință a artistei este ca cele două fetițe ale sale să fie sănătoase și fericite. În urmă cu puțin timp, Andreea Bălan a dezvăluit într-un interviu pentru viva.ro că această perioadă grea pe care a traversat-o a făcut-o să înțeleagă că nu există “Nu pot”, așa că singura opțiune este să meargă mai departe cu optimis și încrederea că totul va fi bine.

„Nu există «să nu mai pot». Chiar dacă am zile mai proaste, le iau ca atare și îmi spun că «mâine mă voi simți mai bine». Am puterea să mă repun pe picioare și să privesc lucrurile în ansamblu. Dacă suntem sănătoși înseamnă că totul e bine, iar restul sunt detalii care vor trece și care pot fi rezolvate. Pentru mine, tot ce contează este ca Ella și Clara să fie fericite și sănătoase“, a declarat artista.

Mesaj emoționant pentru fani

În urmă cu câteva ore, artista și-a deschis sufletul și a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj emoționant pentru fani, însoțit de fotografii în care apar oamenii dragi cu care Andreea Bălan și-a petrecut cele mai frumoase perioade din viața ei. Oricine citește mesajul poate înțelege că viața vedetei nu a fost întodeauna roz, însă aceasta și-a găsit puterea să privească partea bună a lucrurilor și să învețe din momentele și evenimentele mai puțin plăcute.

„Azi este ziua mea, dar vârsta este irelevantă. Mai bine îți spun câte întâmplări minunate am trăit. Câte inimi am iubit, câte locuri superbe am văzut. Cât de mult am contat și contez în viețile celor dragi, dar mai ales îți pot spune cât de mult am suferit.

Ce lecții am învățat, de câte ori m-am ridicat atunci când viața m-a pus la pământ și de câte ori am luat-o de la capăt și am mers mai departe cu zâmbetul pe buze.

Viața nu este despre cifre, ci despre emoții, trăiri, lecții și mai ales despre iubire”, a scris artista, în descrierea imaginii. Rândurile scrise de Andreea au fost apreciate și distribuie de zeci de mii de fani, iar urările de bine și mesajele de încurajare nu au întârziat să apară.