Andreea Bălan, despre experiența trăită la America Express cu Andreea Antonescu: “În spatele nostru era o mașină fantomă” EXCLUSIV VIDEO

Andreea Bălan a început anul 2023 cu un vibe bun, artista fiind impresionată de experiența trăită în India, unde a avut parte de întâlnirea specială cu Sadhguru, ale cărui sfaturi le ascultă de ceva vreme și care au ajutat-o să își schimbe viața în bine. În interviul exclusiv, acordat pentru Playtech Știri, cântăreața ne-a mărturisit că după escapada în India, are în plan o vacanță cu fetele ei, în Dubai, dar a dat din casă și despre ceea ce nu vom vedea la televizor, la America Express – Drumul Aurului, reality-show care are premiera duminică, 15 ianuarie, de la ora 20.00 la Antena 1 și care va continua luni, marți și miercuri, de la 20.30. Aventura supremă se desfășoară pe continentul american, acolo unde Drumul Aurului poartă concurenții celebri de-a lungul a peste 7.000 de kilometri, prin Mexic, Guatemala și Columbia.

Andreea Bălan nu a păstrat costumul tradițional din India

Playtech Știri: Ai început anul în India, cum a fost experiența?

Andreea Bălan: Mi-am dorit să ajung și în India, am călătorit destul de mult, dar în India nu am fost. S-a ivit această ocazie, ca cei de la Isha Foundation să facă un retreat cu 70 de influenceri din toată lumea. Eu am promovat astă vară evenimentul lui Sadhguru când a venit în România, iar acum ei m-au invitat. Două zile a fost retreat-ul, deci am stat puțin acolo, în total 5 zile, plus două zile pe drum. Mi-a plăcut foarte mult, am acceptat invitația din mai multe motive și ca să-l cunosc, să am ocazia să îi adresez o întrebare și totodată să văd India, să aflu mai multe despre yoga, despre spiritualitate. Orice eveniment de acest gen și orice călătorie, orice experiență nouă te schimbă vrei nu vrei.

Te-ai întors cu vreun obiect de suflet, cu costume tradiționale de-ale lor? Ce ți-ai luat din India?

Acolo mi-am cumpărat un saree, l-am purtat la întâlnirea cu Sadhguru, dar l-am lăsat acolo, pentru că era foarte mare și foarte greu și am călătorit doar cu un bagaj de mână, tocmai pentru că la dus având 4 avioane și la întors 3 să nu pierd bagajul de cală.

Cum a fost întâlnirea cu Sadhguru și ce sfaturi ți-a dat?

El vorbește la modul general, să avem o viață frumoasă, să ne concentrăm pe un obiectiv anume, să ne trăim viața așa cum vrem, dar să ne concentrăm să facem ceva frumos dintr-o pasiune de-a noastră și învățăturile lui, pe care le-am ascultat, de-a lungul timpului, de vreun an jumate așa îl ascult, m-au ajutat să-mi construiesc o viață mai frumoasă, mai liniștită, să nu mai iau lucrurile personal. Nu doar pe el îl ascult, ascult Joe Dispenza, ascult mulți oameni cu experiență, care te pot ajuta să-ți faci o viață frumoasă.

Ce mai urmează după India? Unde te mai plimbi?

Plecăm acum într-o vacanță în Dubai, la piscine, pentru că fetele își doresc foarte mult să meargă la piscine, să facă băiță și să stea la plajă.

Andreea Bălan a acceptat invitația la America Express abia în acest sezon

Deci vacanță toată luna?

Aproape, da. Urmează acum America Express, duminică începe, abia aștept! Am emoții pentru că abia aștept să revăd toate prostiile pe care le-am făcut acolo, toate probele, o să fie o nebunie.

Ce ți s-a părut cel mai greu la America Express? Să îți găsești mâncare, cazare?

Nimic. Dorul de casă, de fete, pentru că eu am trecut prin competiții, deja lucram cu mine emoțional, spiritual. Am acceptat să merg la această emisie doar când am fost pregătită fizic și psihic. Ani de zile am considerat că nu pot, că nu sunt pregătită și abia anul acesta, în al cincilea sezon, am zis: da, merg, pentru că am putut să fac față din toate punctele de vedere. Cel mai greu lucru acolo este dorul de casă, mai ales dacă ai copii. Atunci este foarte greu, pentru că te gândești la copiii tăi, te gândești dacă le e bine și, de multe ori, vrei să te întorci mai repede. Și îți trebuie o motivație foarte puternică ca să mai rămâi. Hai, că mai rămân! Hai că mai stau și încerc să mai lupt!

Andreea Bălan și ceilalți concurenți au avut pază la deplasările prin Mexic, Guatemala și Columbia

Au existat multe momente din astea în care te gândeai că trebuie să ajungi la fete? Că nu mai poți?

De vreo două ori, da, am vrut amândouă (n.r. Andreea Bălan și Andreea Antonescu) să venim la fetițele noastre, dar apoi ne-am motivat așa. Am zis să nu-i lăsăm pe alții să câștige, să continuăm totuși, să ajungem cât mai departe.

Ați avut pază acolo pentru deplasări?

Da, am avut. Fiecare echipă avea pază, doar că de multe ori fetele eram o prioritate, echipele de fete. Tot timpul aveam mașina de producție și în spate mai era o mașină fantomă, deseori nu o vedeam, dar știam că suntem păzite, așa că noi alergam, ne făceam probele, dar tot timpul în spatele nostru era o mașină care ne păzea, ceea ce mi s-a părut minunat și atunci noi ne simțeam în siguranță.

Ce surprize pregătește Andreea Bălan pentru fanii ei

Pe plan muzical ce pregătești?

Am înregistrat trei piese noi și abia aștept să le filmez, să fac videoclipuri și să le lansez. Mi-am făcut așa planul, știu cam ce o să se întâmple anul acesta, urmează și un nou sezon “Te cunosc de undeva”, așa că lucrurile sunt foarte bine pe toate planurile. Trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața mea, sunt mai liniștită și mai fericită ca niciodată. Sunt foarte bucuroasă unde m-a dus viața.

Video: Daniel Bălan