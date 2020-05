Andreea Antonescu i-a amețit pe bărbați. Fotografia care a încins internetul: “A fost prea mult pentru acea oră”

Andreea Antonescu a fost invitată la emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro Tv, împreună cu fetița ei, pe nume Sienna. Aceasta le-a încins imaginația bărbaților, purtând un decolteu amețitor.

Andreea Antonescu, cu un decolteu amețitor

Andreea Antonescu este o mămică hot. Aceasta i-a luat prin suprindere azi pe fanii de pe Instagram postând o imagine din platoul emisiunii ”Vorbește lumea”, unde a participat cu fiica ei. Cu toate că a primit mii de like-uri la postare, au existat și critici din partea altor fani.

”Te urmăresc cu drag, esti superbă. Însă parerea mea e ca decolteul a fost mult prea generos pt acea oră, in special ca ai fost si cu fetița. No hate!” a fost mesajul unei internaute.

Andreea Antonescu, detalii despre relația cu tatăl copilului ei

Andreea Antonescu a devenit mamă în anul 2011, iar de atunci Sienna, în vârstă de 9 ani este centrul universului ei. Despre căsătoria cu Traian Spak, tatăl copilului ei, aceasta a dat detalii și a povestit că la momentul căsătoriei, aceasta nu a purtat rochie de mireasă și nu a avut nici inel de logodnă. Într-un interviu pentru revista Viva, aceasta spune că s-a căsătorit de… rușine față de tatăl copilului ei.

„Nu-ți poți imagina de câte ori am zis nu în viața mea. Când am fost cerută de ultima persoană mi-a fost rușine să zic nu. Mai erau niște prieteni prin jur și nu am putut să fiu rea. Am zis DA și a fost singura dată. I-am dat inelul înapoi și i-am zis că nu mă reprezintă. M-am măritat fără rochie și fără inel. Acesta a fost adevărul. M-a cerut la Disneyland, locul care îmi plăcea mie cel mai mult de pe fața Pământului. Inelul era exact în prăjitura mea preferată. Era totuși un cadru … Am admirat lucrurile astea. Le-am admirat pentru câțiva ani. Am fost recunoscătoare. Au mai trecut câteva luni până să-i spun. Să rezumăm totul… n-a fost să fie”, a spus Andreea Antonescu. Cei doi s-au despărțit în toamna anului trecut, după zece ani de relație.