Andreea Antonescu, despre certurile cu Andreea Bălan. Cum s-au împăcat cele două, de fapt: „Nu ţineam legătura”

Andreea Antonescu și Andreea Bălan au făcut istorie în România cu trupa André. După destrămarea formației, fiecare și-a văzut de cariera solo și prietenia s-a rupt. Totuși, cele două s-au împăcat după ce blondina a fost la un pas de moarte, la nașterea fiicei sale, Clara. Recent, una dintre ele a rupt tăcerea despre neînțelegerile din trecut și cumpăna trăită de jurata TV.

Formația André a fost înființată în 1998, debutul avându-l cu albumul „La întâlnire” (1999). Cu toate că au fost mereu în atenția presei pentru versurile sexuale și hainele sexy, în 2002, Andreea Antonescu și Andreea Bălan au primit patru discuri de platină și unul de aur datorită celor 1.200.000 de exemplare vândute. Dar faima a venit la pachet și cu certuri, cele două colege apărând des pe prima pagină a ziarelor. În cele din urmă, trupa s-a destrămat. Ambele soliste s-au concentrat pe cariere solo, dar și pe viața personală.

Recent însă, invitată la podcastul lui Radu Țibulcă, Andreea Antonescu și-a deschis sufletul despre relația cu Andreea Bălan. Vedeta a relatat episodul care a făcut-o să conștientizeze cât de puternică este legătura dintre ele. Șatena și-a amintit inclusiv momentul când colega ei era să-și piardă viața după nașterea Clarei. De altfel, acela a fost un punct de cotitură important, care le-a demonstrat că prietenia lor este foarte puternică și au decis să refacă trupa André.

În perioada în care Bălan se pregătea să devină mamă, cele două nu-și vorbeau, dar când a aflat că luptă pentru viața ei, Antonescu a mers imediat la spital, îngrijorată pentru fosta ei colegă. Cumpăna Andreei le-a apropiat din nou, luând decizia să reunească formația André.

„Mă întorsesem în țară și am aflat că Andreea urmează să nască. Am aflat și de nefericitul moment, cum că era să-și piardă viața în urma nașterii Clăriței. Nu am stat pe gânduri, deși noi nu mai vorbisem de ani de zile, m-am dus la ea la spital. Era internată la terapie intensivă. Noi nu mai vorbisem de câțiva ani și am senzația că eram și certate, că de asta nu vorbisem, dar nu mai știu motivul. A fost pentru prima oară în viața mea când, dincolo de orgoliu, aș fi putut pierde un om foarte important, care n-ar fi avut habar cât de mult înseamnă pentru mine. Exact ca povestea cu tatăl meu”, a relatat Andreea Antonescu.