Andra Măruță, dialog savuros cu Mihai Bobonete: ‘Ce parte a corpului ai arăta pentru un milion de euro?’

Andra Măruță a făcut furori în podcastul DA, BRAVO! al lui Mihai Bobonete, după ce a răspuns la unele dintre cele mai incendiare întrebări ale colegului său din juriul emisiunii Românii au Talent. Ce parte a trupului și-ar dezgoli pentru suma de un milion de euro.

Andra nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare, fiind una dintre cele mai mari voci ale României, considerată de mulți reprezentanta de seamă a generației sale. Soția lui Cătălin Măruță se bucură de o carieră fulminantă de două decenii în industria muzicală și o familie fericită și împlinită.

Invitată în podcastul actorului Mihai Bobonete, celebra artistă i-a dezvăluit colegului său de la Românii au Talent ce parte a corpului și-ar arăta, pentru sume ce depășesc două milioane de euro.

Amuzantă, sinceră, veselă și cu un simț dezvoltat al umorului, solista a mărturisit că și-ar dezgoli degetele de la picioare sau urechile, dacă ar fi remunerată cu o sumă consistentă.

Desigur, totul a fost spus în spirit de glumă, deși Andra este de părere că multă lume s-ar fi așteptat ca ea să spună ca și-ar dezgoli alte părți mai proeminente ale trupului.

„Degetele de la picioare, desfăcute (n.r. pentru o sumă între un milion și două milioane de euro). Tu te așteptai să zic sânii, nu? Păi dar cum? Nu mi le arăt la Românii au Talent? Și pe mai puțini bani?

La un moment dat era un sondaj făcut, mi-au trimis niște fani, ‘pentru ce vă uitați la Românii au talent?’, pentru sânii Andrei era 80%. Una dintre ținute să fie cât de cât cu decolteu ca să păstrăm fanii.

Evident că e o glumă. Am fost pudică pe genul ăsta să nu îmi arăd burtica, pudică pe alte locuri. Niciodată nu am făcut topless de față cu cineva chiar dacă am stat bine la capitolul ăsta”, a declarat frumoasa artistă la podcastul DA, BRAVO!