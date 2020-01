Andra l-a dat de gol pe Cătălin Măruță. ”David are această problemă din cauza lui tati!”

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizz-ul autohton. Recent, artista a făcut dezvăluiri despre ceea ce se întâmplă în familia sa. Se pare că ea și soțul ei dorm separat, iar motivul vi-l vom dezvălui în cele ce urmează.

Andra l-a dat de gol pe Cătălin Măruță

Andra și Cătălin Măruță pare că se iubesc ca-n prima zi, dar dorm separat, iar motivul este cât se poate de serios. Nu vă faceți scenarii, motivul este strict legat de copiii lor. Fiecare dintre ei doarme cu câte un părinte.

„Cea mai mare frică a mea acum e… să nu reuşesc să fiu un părinte bun. Acesta este examenul vieţii mele. Este cel mai important din viaţa mea. Am învăţat să fiu părinte şi îmi e teamă să nu greşesc undeva. Întreb în stânga şi în dreapta. Da, eu am pus anumite reguli în casă. Eu sunt poliţistul rău. Eu sunt puţin mai dură. Mi-am asumat treaba asta, dar nu am avut ce să fac. Dimineaţa, hai, militărie! David întârzie de fiecare dată! Am această problemă de trezire şi pentru că doarme cu tati. Eva doarme cu mine”, a declarat Andra, potrivit okmagazine.ro.

Andra și Cătălin Măruță, căsnicie trainică

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai vechi și mai solide cupluri din showbizz-ul românesc. Cei doi s-ai căsătorit în anul 2008 și au împreună doi copii: pe David și pe Eva. Cununia religioasă a avut loc în data de 23 august, la Târgu-Jiu, orașul de baștină al mirelui. Cununia religioasă a avut loc în data de 10 august a aceluiași an, la Primăria Sectorului 3 al Capitalei, iar nașii au fost Dana și Cornel Ciocan. Mai mult decât atât, nașii copiilor cuplului Andra-Măruță au fost Arpad Paszkany, fostul patron de la CFR Cluj, și partenera lui de viață, Ana Maria.